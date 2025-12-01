Economía

Reino Unido concluye acuerdo de ‘cero aranceles’ en productos farmacéuticos con Estados Unidos

Acuerdo se da a cambio de que Reino Unido aumente en 25% el gasto dedicado a medicamentos estadounidenses

Por AFP
El precio de los anticonceptivos en Costa Rica acumula 44 meses de alzas. Conozca qué factores podrían influir en el aumento constante de estos medicamentos.
Un comunicado indicó que el acuerdo tiene como objetivo asegurarse de que los pacientes estadounidenses no paguen sus medicamentos a precio alto para subsidiar la salud en otros países desarrollados. (Shutterstock/Shutterstock)







