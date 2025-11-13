Economía

Regulador bursátil español impuso una multa de casi $6 millones a X por publicidad fraudulenta de criptomonedas

Al abrir la investigación en noviembre de 2023, el regulador dijo haber “detectado anuncios publicitarios” en X “promocionados por un chiringuito financiero”, en referencia a Quantum AI

Por AFP
(FILES) (COMBO) This combination of pictures created on October 10, 2023, shows (L) SpaceX, X and electric car maker Tesla CEO Elon Musk in Paris, on June 16, 2023 and (R) the new Twitter logo rebrand
La CNMV decidió imponer la sanción a X al constatar que incumplió “los deberes de asistencia” con el regulador, al no comprobar si la empresa Quantum AI cumplía con las normas para hacer publicidad de productos financieros (ALAIN JOCARD/AFP)







