Reconocida cadena de Estados Unidos se declara en quiebra

La cadena de lujo inicia un proceso de reestructuración financiera, mantiene sus tiendas abiertas y anuncia un cambio clave en su liderazgo ejecutivo

Por Europa Press
Vista interior de la tienda por departamentos Saks Fifth Avenue en Nueva York el 13 de enero de 2026. La inflación al consumidor en Estados Unidos se mantuvo estable en diciembre, tal como esperaban los analistas, según mostraron datos oficiales divulgados el 13 de enero de 2026, lo que cerró un año marcado por preocupaciones sobre el costo de la vida, mientras los aranceles del presidente Donald Trump presionaron la economía. El índice de precios al consumidor (IPC), un indicador clave de la inflación, aumentó 2,7 % en el último mes en comparación con un año antes, la misma tasa registrada en noviembre, informó el Departamento de Trabajo. (Foto de ANGELA WEISS / AFP)
La empresa de lujo Saks Global entra en quiebra protegida, obtiene financiamiento millonario y designa a un nuevo consejero delegado para liderar su transformación. (ANGELA WEISS/AFP)







