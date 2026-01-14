Reconocida cadena de Estados Unidos se declara en quiebra

La empresa de lujo Saks Global entra en quiebra protegida, obtiene financiamiento millonario y designa a un nuevo consejero delegado para liderar su transformación.

La cadena estadounidense Saks Global, especializada en lujo multimarca, se declaró en quiebra bajo la protección del Capítulo 11 de la legislación de bancarrotas de Estados Unidos. La empresa informó que la decisión busca facilitar un proceso de transformación financiera y operativa.

La declaración ocurrió cerca de un año después de la adquisición de Neiman Marcus. Como parte del proceso, la compañía aseguró un compromiso de financiamiento por aproximadamente $1.750 millones. De ese monto, $1.500 millones provienen de un Grupo Ad Hoc de tenedores de bonos senior garantizados. Otros $240 millones corresponden a liquidez adicional aportada por prestamistas.

Tras la aprobación del tribunal, esos recursos permitirán financiar las operaciones y respaldar las iniciativas de reestructuración. La empresa señaló que el objetivo es fortalecer su balance y asegurar estabilidad financiera.

Tiendas continúan operando

Saks Global comunicó que todas sus tiendas físicas y plataformas de comercio electrónico continuaron abiertas. La operación incluye Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus, Bergdorf Goodman, Saks OFF 5TH, Last Call y Horchow.

En el marco del Capítulo 11, la empresa evaluó su impacto operativo. La estrategia apunta a invertir recursos en áreas con mayor potencial de largo plazo. El plan prioriza los segmentos donde las marcas de lujo del grupo muestran mejores condiciones para un crecimiento sostenible.

Cambio en la dirección ejecutiva

La compañía anunció el nombramiento inmediato de Geoffroy van Raemdonck como nuevo consejero delegado de Saks Global. Van Raemdonck se desempeñó anteriormente como CEO de Neiman Marcus.

El cambio se dio tras la renuncia de Marc Metrick, prevista para inicios de 2026. De forma provisional, la vacante quedó en manos de Richard Baker, presidente ejecutivo de la firma.

Desde el consejo de administración, la empresa destacó la experiencia de Van Raemdonck en procesos de crecimiento y transformación, así como su capacidad para fortalecer relaciones dentro del sector minorista de lujo.

