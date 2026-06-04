Ranking revela cuáles son los países más complejos de Centroamérica para hacer negocios

Panamá, El Salvador y Guatemala encabezan la lista de los países más complejos de Centroamérica para hacer negocios, mientras que Costa Rica y Honduras figuran entre las jurisdicciones con menores desafíos regulatorios, según TMF Group.

Cada vez más empresas toman decisiones de inversión considerando no solo el tamaño de los mercados, sino también la cantidad de trámites, regulaciones y obligaciones que deben cumplir para operar. En Centroamérica, estas condiciones varían significativamente entre países, según el Índice Global de Complejidad Corporativa 2026 elaborado por TMF Group.

La medición evaluó 81 jurisdicciones que representan más del 90% de la economía mundial y analizó factores relacionados con contabilidad, impuestos, recursos humanos, planilla y gestión de entidades legales.

Panamá fue el país centroamericano que apareció más arriba en la clasificación, al ubicarse en la posición 42. Le siguieron El Salvador (43), Guatemala (46), Nicaragua (52), Costa Rica (63) y Honduras (65). En este ranking, mientras más abajo se encuentra un país, menor es la complejidad para hacer negocios en esa jurisdicción.

Los resultados muestran que Honduras y Costa Rica son las jurisdicciones menos complejas de Centroamérica para operar una empresa, mientras que Panamá y El Salvador presentan mayores exigencias regulatorias dentro de la región.

En este estudio, los primeros lugares representan mercados más complejos, mientras que las posiciones más bajas reflejan entornos más simples para las empresas.

A nivel global, América Latina continúa concentrando varias de las economías más complejas para hacer negocios. México ocupó el segundo lugar del mundo, Brasil el tercero, Colombia el sexto, Bolivia el séptimo, Argentina el noveno y Perú el décimo.

El informe señala que las empresas están ampliando su presencia internacional para diversificar riesgos y aprovechar nuevas oportunidades comerciales. Sin embargo, también enfrentan un entorno caracterizado por mayores exigencias regulatorias y normativas cada vez más diversas entre países.

Según TMF Group, la fragmentación geopolítica y la introducción acelerada de nuevas regulaciones están aumentando los costos de cumplimiento para las compañías que operan en múltiples jurisdicciones.

La complejidad corporativa se ha convertido en uno de los factores que más influyen en la estrategia de expansión internacional de las empresas. El estudio recopila más de 200 puntos de datos por jurisdicción y busca ofrecer una referencia sobre los riesgos y desafíos administrativos que enfrentan las organizaciones en cada mercado.

TMF Group también concluyó que las compañías con estructuras más simples y una gestión menos fragmentada tienen mayores posibilidades de adaptarse a cambios regulatorios, económicos y tecnológicos en un entorno global cada vez más incierto.