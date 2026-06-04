Economía

Ranking revela cuáles son los países más complejos de Centroamérica para hacer negocios

Un nuevo estudio internacional muestra diferencias que podrían influir en futuras inversiones

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Por Silvia Ureña Corrales
Tomas de Dron San José
Panamá, El Salvador y Guatemala encabezan la lista de los países más complejos de Centroamérica para hacer negocios, mientras que Costa Rica y Honduras figuran entre las jurisdicciones con menores desafíos regulatorios, según TMF Group. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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