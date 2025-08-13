¿Quiere ir al Mundial 2026? Esto podría presupuestar para ir a tres partidos de la fase de grupos

En menos de un año empezará el Mundial en Estados Unidos, Canadá y México. A medida que se acerca la fecha (11 de junio del 2026), crece el interés de quienes desean vivir la experiencia y aún no han comenzado a ahorrar para lograrlo.

“La Copa Mundial de la FIFA 2026™ será la edición más grande del torneo hasta el momento: contará con la participación de 48 selecciones y se disputarán 104 partidos en tres países sede. Recomendamos que los interesados empiecen sus preparativos para ser parte de este Mundial histórico y disfrutar del mejor fútbol en los estadios”, señala un artículo publicado el 31 de julio pasado en el sitio web de la FIFA.

La FIFA anunció que, a partir del miércoles 10 de setiembre, comenzará la venta de entradas para el público general para los partidos del torneo.

Aunque todavía no está definido si la Selección Nacional de Fútbol de Costa Rica clasificará a la Copa Mundial de la FIFA 2026, porque falta por disputarse la última ronda de la eliminatoria de Concacaf, algunas agencias ya promocionan sus paquetes para viajar a ver a la tricolor.

En caso de que La Sele no clasifique, las empresas, por ejemplo, ofrecerían el reembolso del dinero depositado, o bien, asistir a otros encuentros, según cada una de ellas.

Por su parte, hay agencias de viaje que actualmente no brindan paquetes mundialistas, pero proyectan hacerlo más adelante.

Para dar una referencia de cuánto podría costar ir a ver los tres eventuales partidos de la Selección de Costa Rica en la fase de grupos, La Nación utilizará los precios que actualmente manejan dos agencias: Viajes por el Mundo y Go2Travel.

Según se explicó desde la empresa Go2Travel, “para este mundial en agosto 2024 la FIFA abrió la licitación para ser agente autorizado y participamos cinco agencias de Costa Rica, pero solo Go2Travel compró la licencia”.

Entonces, “somos la única agencia que pagó el programa de la FIFA, por consiguiente, la única con entradas garantizadas”, agregó.

Presupuestar más de $5.000

La agencia Viajes por el Mundo tiene un paquete mundialista que cuesta $5.887, incluyendo el impuesto sobre el valor agregado (IVA), y aplica solo si la La Sele clasifica, según Laura Valverde, presidenta de la empresa.

Para reservarlo, las personas deben hacer un depósito de $100. En caso de que la Selección Nacional no clasifique, ese dinero será reintegrado.

El paquete de Viajes por el Mundo incluye boletos aéreos con maleta de mano y documentada, hospedaje en habitación doble con desayuno incluido, traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto, coordinador de viaje desde Costa Rica y entradas categoría 3 para tres partidos de la Selección de Costa Rica en fase de grupos.

El precio total del paquete indicado podría variar si se compran entradas en categoría 1 o 2, o si alguna de las sedes donde eventualmente juegue la tricolor aumente de forma considerable su valor “en vuelos y hospedaje”.

Si esto último ocurre, “Viajes por el Mundo estará realizando la actualización del valor del paquete, y lo comunicará oportunamente a cada cliente que haya reservado su espacio, con la finalidad de que manifieste si desea continuar con el paquete. En caso contrario, se le estará reembolsando el depósito inicial de $100″, dicen las condiciones generales del paquete.

Ubicación de categorías, según la entrada adquirida. (Cortesía de Go2Travel/Cortesía de Go2Travel)

Hay tres categorías de entrada normal. La categoría 1 contempla el centro del anillo interior y la línea lateral del centro del anillo exterior. La categoría 2 corresponde a la esquina del anillo interior y la línea lateral del anillo exterior. La categoría 3 sería anillo interior detrás de los marcos y esquina del anillo exterior. — Go2Travel

Por su parte, Go2Travel dispone de un paquete que incluye vuelos en clase turista San José - Estados Unidos, México o Canadá - San José, hospedaje de 12 noches en hotel, clase turista con desayuno continental, traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.

Además, de traslados terrestres al estadio, traslados terrestres y/o aéreos a las sedes, tarjeta de asistencia de viaje, kit de regalo (camisa original de La Sele) y entradas “100% garantizadas” para tres eventuales partidos de la tricolor en fase de grupos.

Según explicó Lauren Brenes, gerenta general de la agencia, este paquete denominado “fanáticos 3”, en habitación doble, con entradas en categoría 3, cuesta $8.900. Si las entradas son en categoría 2, el monto se eleva a $10.100, y si en categoría 1 sube a $10.700.

Si la Selección no clasifica, “cambiamos la selección”, dijo Brenes.

El Mundial Estados Unidos, Canadá y México empezará en junio del 2026. (shutterstock/Shutterstock)

Entradas para el Mundial 2026

“Los boletos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ saldrán a la venta en distintas fases. La primera etapa comienza el próximo 10 de setiembre”, indica el artículo de la FIFA publicado el pasado 31 de julio.

De acuerdo con la institución, para participar para ser seleccionado para comprar boletos en la primera fase de venta, los tarjetahabientes de Visa tienen que crear un FIFA ID, iniciar sesión en su cuenta a través de FIFA.com/boletos, y completar el formulario de registro entre el 10 y el 19 de setiembre.

A partir del 30 de setiembre, tras hacer un proceso de selección aleatorio, la FIFA se pondrá en contacto por correo electrónico con los titulares de las tarjetas Visa que sean seleccionados, asignándoles una fecha y horario específico en octubre del 2025 para adquirir entradas (sujeto a disponibilidad) en FIFA.com/boletos.