Quesos, mantequillas y yogures de Estados Unidos ganan espacio en góndolas de Costa Rica

(Fotocomposición en Canva/Shutterstock e imagen generada por IA /Fotocomposición en Canva/Shutterstock e imagen generada por IA)

Las principales cadenas de supermercados de Costa Rica ofrecen una amplia oferta de productos lácteos procedentes de Estados Unidos, los cuales ingresan sin aranceles desde enero del 2025.

En la última década, las importaciones de productos lácteos provenientes de Estados Unidos han venido en aumento por efecto de la reducción paulatina de los aranceles acordada en el tratado de libre comercio entre Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos (DR-Cafta). Los quesos encabezan la lista de estos artículos.

La desgravación se aceleró a partir del 2016 y concluyó el 1.º de enero del 2025, cuando se hizo efectivo el 0% de arancel. Durante este último año, las importaciones se estiman en $69,6 millones, hasta noviembre pasado, de acuerdo con datos de Procomer, un incremento de 17,8% con respecto al 2024.

La cadena de supermercados Walmart confirmó a La Nación que entre los lácteos procedentes del país norteamericano destacan las margarinas, mantequillas y quesos.

El queso mozzarella es el de mayor demanda, debido a su alto consumo en el país, indicó Walmart por medio de su agencia de comunicación.

En Costa Rica, Walmart comercializa más de 10 marcas de lácteos estadounidenses en diferentes categorías. Entre ellas figuran: Dutch Farms, Dinner Bell, Florida’s Natural, Belgioioso (especializados en quesos) y Borden, entre otros.

Auto Mercado, por su parte, ofrece las marcas Crystal Farms, Kretschmar, Belgioioso, Kraft, Babybel, Lifeway, LaYogurt en quesos, leches y yogures, entre otros, de acuerdo a la oferta publicada en su sitio web.

La cadena indicó a este diario que comercializan 19 marcas de lácteos de EE. UU. en total.

Sobre el volumen de importaciones estiman que se mantienen en niveles similares a los de hace un año, según su volumen de ventas.

Auto Mercado señaló que están colocando principalmente quesos, yogur y kéfir.

PriceSmart indicó que no se referirían al tema “por razones de gestión comercial”.

Este supermercado ofrece una amplia variedad de quesos en cuyas etiquetas indican que son fabricados en Estados Unidos, según su sitio web.

Los artículos son comercializados bajo su marca Member’s Selection, de acuerdo con la oferta publicada en su sitio web. También se ofrecen las marcas Messana, Breakstone’s, Belgioioso, Kraft y Odyssey.

Entre los quesos se ofertan mozzarella en varias presentaciones, parmesano, rallado estilo mexicano, bandeja con quesos variados (cheddar madurado, suizo, havarti y gouda), cottage, feta y provolone. También yogur griego.

Vanessa Gibson, directora de Clima de Inversión de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde), explicó que la desgravación de aranceles a los lácteos, establecida en el tratado comercial, buscaba ampliar la oferta a los consumidores en condiciones competitivas.

Además, buscaba preparar las condiciones para que el sector productivo nacional pudiera competir.

Gibson consideró que un año después de hacerse efectiva la desgravación total para las importaciones de lácteos, correspondería evaluar el grado de avance de la competitividad en los productores costarricenses.

Reiteró que hay que evaluar cuánto se aprovechó el calendario de desgravación para preparar al sector lácteo nacional. “La desgravación arancelaria no tiene que ser una muerte súbita, pero sí la transformación del sector productivo”, concluyó.