¿Puede pegar el sticker del marchamo 2026 desde ya o le harían una multa? Esto dice Tránsito

Los propietarios de vehículos en Costa Rica ya pueden pagar el marchamo 2026 y colocar el nuevo adhesivo en el parabrisas, sin temor a una multa.

Esta autorización comenzó a regir desde este 3 de noviembre, según informó Martín Sánchez Agüero, subdirector de la Policía de Tránsito.

La Policía de Tránsito aclaró que es válido retirar el adhesivo del marchamo 2025 una vez que se tenga cancelado el del 2026. También es permitido colocar el nuevo sticker sin quitar el anterior, si así se desea.

Esta consulta suele surgir al inicio del cobro del impuesto al ruedo, por lo que las autoridades decidieron aclarar el procedimiento para evitar confusiones.

El subdirector de Tránsito recomendó colocar el adhesivo del 2026 cuanto antes, para no correr el riesgo de extraviarlo y tener que tramitar uno nuevo. Recordó además que al pegar el sticker, se debe portar el documento del derecho de circulación 2026, entregado junto con la calcomanía.

Tanto el adhesivo como el papel deben colocarse en un lugar visible del parabrisas delantero. Se aconseja evitar las áreas con polarizado o ahumado de fábrica que dificulten la visibilidad desde el exterior.

En caso de pérdida o daño del sticker, la reposición debe solicitarse ante el Instituto Nacional de Seguros (INS).