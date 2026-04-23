Economía

Proyecto de ley plantea nuevo impuesto a seguros en Costa Rica: conozca los detalles del impacto

Un nuevo impuesto a las primas de seguros avanza en la Asamblea Legislativa y podría reflejarse en su bolsillo

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Por Silvia Ureña Corrales
Plan para gravar seguros con 0,6% generaría alza en pólizas y créditos, con impacto inicial de ¢3.300 millones, según sector asegurador.
Plan para gravar seguros con 0,6% generaría alza en pólizas y créditos, con impacto inicial de ¢3.300 millones, según sector asegurador. (Archivo/Archivo)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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