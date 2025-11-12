Economía

Producción mundial de vino se recuperará ligeramente en 2025, pero sigue en niveles bajos

Las previsiones de la Organización Internacional de la Viña y el Vino se basan en datos de 29 países, que representan conjuntamente el 85% de la producción mundial

Por AFP
.
Con una proyección media de 232 millones de hectolitros, se espera que la producción de vino experimente una “ligera recuperación” del 3% con respecto a 2024. (CHRISTOPHE ARCHAMBAULT/AFP)







AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

