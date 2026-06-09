Economía

Procomer llevará ferias de empleo a cinco regiones fuera de la GAM: estas son las fechas y sedes

La iniciativa recorrerá cinco regiones del país con actividades de empleabilidad adaptadas a las necesidades de talento de cada zona

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Por Damián Arroyo C.
Personas fuera de la GAM podrán acceder a vacantes, capacitación y contacto con empresas mediante eventos organizados por Procomer.
Personas fuera de la GAM podrán acceder a vacantes, capacitación y contacto con empresas mediante eventos organizados por Procomer. (Procomer/Cortesía)







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Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

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