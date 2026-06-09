Procomer llevará ferias de empleo a cinco regiones fuera de la GAM: estas son las fechas y sedes

Personas fuera de la GAM podrán acceder a vacantes, capacitación y contacto con empresas mediante eventos organizados por Procomer.

La Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer) anunció una agenda de actividades de empleabilidad que recorrerá todas las regiones fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM) durante el segundo semestre del 2026. La iniciativa busca acercar oportunidades de trabajo, capacitación y vinculación con empresas a personas de distintas zonas del país.

Las actividades se desarrollarán entre julio y octubre en las regiones Brunca, Pacífico Central, Chorotega, Huetar Norte y Caribe. Según informó Procomer, las personas podrán conocer empresas, postularse a vacantes y recibir información sobre oportunidades laborales y actualización profesional.

El calendario contempla las siguientes fechas:

Pérez Zeledón (región Brunca): 30 de julio.

El Roble de Puntarenas (Pacífico Central): 27 de agosto.

Santa Cruz (Chorotega): 24 de setiembre.

Ciudad Quesada (Huetar Norte): 6 de octubre.

Limón (Caribe): 23 de octubre.

De acuerdo con Laura López, gerente general de Procomer, la institución amplió el alcance de estas acciones con el fin de acercar oportunidades de empleo y formación a personas que residen fuera de la GAM. La jerarca señaló que el objetivo también es contribuir al desarrollo económico y a la generación de empleo en las comunidades.

Empleo, pruebas de inglés y talleres

La entidad indicó que los detalles sobre las sedes específicas, las empresas participantes y la cantidad de vacantes se divulgarán conforme se acerque cada actividad. Sin embargo, adelantó que los encuentros incluirán puestos de trabajo, pruebas de inglés y talleres de empleabilidad. Las actividades se realizarán de 9 a. m. a 5 p. m.

La institución explicó que cada evento tendrá un enfoque adaptado a las características productivas de la región donde se lleve a cabo. Por esa razón, las empresas participantes, las vacantes disponibles y los perfiles requeridos responderán a las necesidades de talento identificadas en cada territorio.

Según López, cada región presenta una realidad productiva distinta y una demanda de talento específica. Por ello, los espacios buscarán conectar la oferta laboral con las necesidades reales de las empresas y de las personas en cada zona.