Economía

Principio de Autodeterminación Tributaria y el sistema Tribu-CR

Un recurso de amparo interpuesto el 15 de octubre alega que Tribu-CR restringe la capacidad del contribuyente de autodeterminar su obligación tributaria

Por Mario Hidalgo
El Ministerio de Hacienda informó que, a partir de este lunes 6 de octubre a las 9:00 a.m., entrará en funcionamiento el nuevo Sistema Integrado de Administración Tributaria, TRIBU-CR, una plataforma que permitirá a los contribuyentes realizar de manera digital la mayoría de sus gestiones tributarias.
Profesionales del sector fiscal han advertido que los mecanismos automáticos de validación de Tribu-CR pueden alterar el carácter voluntario de la determinación tributaria. (Shutterstock/Shutterstock, modificada con inteligencia artificial)







Clave FiscalTribu-CR

