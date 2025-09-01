Economía

Presidenta del BCE ve un ‘serio peligro’ para el mundo que Trump acabe con la independencia de la Reserva Federal

Christine Lagarde alerta sobre riesgos para la estabilidad global por los intentos de Trump de influir en la Reserva Federal de Estados Unidos.

Por Europa Press

Madrid. La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, calificó de “serio peligro” para la economía mundial que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) pierda su independencia a raíz de las exigencias de recortes de tipos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y por los ataques personales proferidos contra Jerome Powell, líder del instituto emisor.








