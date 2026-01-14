Economía

Presidenta de México dice que acuerdo T-MEC interesa a empresarios de Estados Unidos

Sheinbaum sostuvo que en la escalada comercial del republicano con China, a Washington le conviene estar integrado en el T-MEC

Por AFP
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante la ceremonia de inauguración de la Feria Aeroespacial México 2025 en la Base Aérea de Santa Lucía, cerca de la Ciudad de México, el 22 de abril anterior. Fotografía:
Pese a las constantes críticas de Trump al acuerdo comercial, Sheinbaum se ha mantenido optimista sobre las expectativas de la revisión del T-MEC. (YURI CORTEZ/AFP)







MéxicoAcuerdo T-MECEstados Unidos
AFP

