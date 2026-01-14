Presidenta de México dice que acuerdo T-MEC interesa a empresarios de Estados Unidos

Pese a las constantes críticas de Trump al acuerdo comercial, Sheinbaum se ha mantenido optimista sobre las expectativas de la revisión del T-MEC.

Los empresarios de Estados Unidos son los que más defienden el tratado comercial de América del Norte (T-MEC), dijo este miércoles 14 de enero la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum luego de que su par estadounidense Donald Trump dijera que el pacto es “irrelevante”.

El jefe de la Casa Blanca desestimó el martes, durante una visita a una planta automotriz, los beneficios el libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, vigente desde 1994 a través de los acuerdos TLCAN y T-MEC.

“Quienes más defienden el tratado son los empresarios estadounidenses (...) porque hay una integración muy grande, ellos tienen muchísimas plantas de producción, no sólo de autos”, dijo Sheinbaum a preguntas de periodistas en su rueda de prensa matutina.

Las declaraciones de Trump se producen cuando los tres socios comerciales se aprestan a negociar una revisión del T-MEC en medio de presiones arancelarias de Washington.

Sheinbaum sostuvo que en la escalada comercial del republicano con China, a Washington le conviene estar integrado en el T-MEC.

“Es mucho mejor que nos mantengamos como América del Norte para competir con China que solito Estados Unidos, a ellos les conviene”, dijo la presidenta.

Sheinbaum, que conversó telefónicamente el pasado lunes sobre temas de seguridad con Trump, dijo que buscará en próximos días otra llamada para tratar asuntos pendientes como el Mundial de fútbol que organizan los tres socios comerciales este 2026 y asuntos comerciales.

A preguntas de la prensa, la mandataria evocó que podría buscar un encuentro presencial con el jefe de la Casa Blanca.

Pese a las constantes críticas de Trump al acuerdo comercial, Sheinbaum se ha mantenido optimista sobre las expectativas de la revisión del T-MEC.

A las tensiones comerciales se han sumado los amagos del republicano de lanzar ataques terrestres contra los cárteles mexicanos. En la llamada del lunes Sheinbaum rechazó la presencia de tropas estadounidenses en el país.