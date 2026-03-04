Precios del petróleo se estabilizan tras la disparada del inicio de semana

El petróleo está en promedio $20 más caro que a inicios del año.

Los precios del petróleo terminaron este miércoles 4 de marzo sin impulso tras dos jornadas de fuertes subidas por la guerra en Oriente Medio.

Los operadores prevén que “el volumen de petróleo disponible” en el mercado “vuelva a aumentar después de tres o cuatro días”, dijo Ole R. Hvalbye, analista de SEB, y con esto apaciguar los temores de una ruptura de aprovisionamiento.

Por ahora el tránsito de hidrocarburos en el estrecho de Ormuz -por donde pasa una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado (GNL) mundial- cayó en un 90%, según datos de Kpler, lo que priva al mercado de importantes volúmenes que salen del golfo Pérsico.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que la Marina de su país podría escoltar petroleros “de ser necesario” a través de esa ruta estratégica.

Una escolta militar no podría “permitir un regreso a la circulación normal, sino tal vez un mayor tráfico”, estimó Hvalbye.

Por su parte, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, dijo que pronto se harán “otros anuncios” que buscan desbloquear la situación.

El precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en mayo, terminó sin cambios en los $81,40.

Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate, con plazo el mismo mes arañó un 0,13% a $74,66.

“El mercado mundial de petróleo está en una situación de oferta excedentaria, lo cual debería limitar la prima de riesgo geopolítico y limitar los riesgos de una subida de precios”, destacó la agencia de calificación de riesgo Fitch Ratings.

Wall Street deja de lado las incertidumbres por la guerra

La Bolsa de Nueva York terminó al alza el miércoles, dejando de lado los temores inflacionarios vinculados al conflicto en Oriente Medio, gracias a datos económicos mejores de lo esperado en Estados Unidos.

El Dow Jones ganó un 0,49%, el Nasdaq aumentó un 1,29% y el ampliado S&P 500 avanzó un 0,78%.

En días pasados, los índices habían terminado en números rojos.

Las “reacciones inmediatas de los mercados son a veces brutales, pero a menudo de corta duración”, señaló George Smith, de LPL Financial.

Después de dos días de fuertes subidas, los precios del crudo se estabilizaron el miércoles.

Para Jack Ablin, de Cresset, “múltiples factores” explican la buena salud de la bolsa estadounidense.

Destacó la producción de petróleo en Estados Unidos, que es superior a 13 millones de barriles diarios.

“Lo que significa que los precios del petróleo pueden aumentar, pero no habrá escasez”, dijo a la AFP.