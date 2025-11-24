Precio y lugares para comprar la nueva moneda coleccionable de ¢50 del conejo de monte: aquí los detalles

Banco Central lanza la sexta y última moneda coleccionable de ¢50, alusiva al conejo de monte, con 17.000 piezas para colección y nueva moneda de circulación regular desde el 26 de noviembre.

La última moneda coleccionable de ¢50 con diseño del conejo de monte saldrá a la venta el miércoles 26 de noviembre del 2025, con un precio de ¢8.600 por unidad en cualquiera de sus dos presentaciones.

Esta pieza cierra la serie Fauna de los ecosistemas del Banco Central de Costa Rica (BCCR) y representa al conejo de monte del páramo de la cordillera de Talamanca, un pequeño mamífero asociado sobre todo al Parque Internacional La Amistad, entre Costa Rica y Panamá.

En total, el BCCR ofrecerá 10.000 monedas en acrílico y 7.000 en estuche, con un tope de venta de dos unidades por persona, sin importar la presentación.

El reverso de la moneda incluye las leyendas páramo, conejo de monte y Sylvilagus dicei, además de una porción del mapa del páramo donde habita la especie y el año 2023, fecha en que la Junta Directiva del Banco Central aprobó el diseño.

En el anverso sobresalen las inscripciones República de Costa Rica y Banco Central de Costa Rica y se mantienen tres barras en alto relieve para el reconocimiento al tacto por parte de las personas usuarias.

El conejo de monte es de tamaño reducido, con cola y orejas cortas, ocupa zonas desde los 1.100 metros sobre el nivel del mar y se observa con frecuencia en bosques húmedos, páramos y pastizales donde se alimenta de materia vegetal.

En el ámbito internacional la especie figura en peligro de extinción, mientras que en Costa Rica se considera común dentro de las áreas silvestres protegidas, en especial en el Parque Internacional La Amistad.

Para la distribución de las piezas de colección, el Banco asignó cantidades específicas a bancos públicos, privados, cooperativas y una asociación numismática.

Entre las instituciones figuran el Banco de Costa Rica, el Banco Nacional (con venta exclusiva en línea a través de su tienda virtual), Banco Popular, BAC Credomatic, Banco Promerica, Scotiabank, Grupo Mutual, Mutual Cartago, varias cooperativas de ahorro y crédito y la Asociación Numismática Costarricense; los Museos del Banco Central venderán una partida más adelante, en fecha que se comunicará por los canales oficiales.

El Banco Central recordó que cada entidad financiera define los puntos de venta, horarios y combinación de monedas en estuche o acrílico, por lo que recomendó consultar directamente a las instituciones para conocer disponibilidad y detalles operativos.

Además de la pieza coleccionable, el 26 de noviembre también empezará a circular la moneda regular de ¢50 con el reverso d

el conejo de monte, sin elementos de color y destinada al uso cotidiano como medio de pago.

Con esta incorporación, el Banco Central completó los seis reversos de la serie dedicada a la fauna (mariposa morfo, rana calzonuda, tortuga carey, lagartija, cangrejo marinera y conejo de monte) y reportó que ya se emitieron más de 47 millones de unidades, además de una reserva superior a 85 millones de monedas en bóveda para atender la demanda futura.