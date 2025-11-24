Economía

Precio y lugares para comprar la nueva moneda coleccionable de ¢50 del conejo de monte: aquí los detalles

Descubra la nueva moneda coleccionable de ¢50 dedicada al conejo de monte: precio, puntos de venta y detalles clave que debe conocer antes de buscarla

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
La moneda del conejo de monte estará disponible desde el 26 de noviembre en bancos y cooperativas autorizadas por el Banco Central.
Banco Central lanza la sexta y última moneda coleccionable de ¢50, alusiva al conejo de monte, con 17.000 piezas para colección y nueva moneda de circulación regular desde el 26 de noviembre. (BCCR/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCMonedas50 colonesBCCR
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.