Economía

Precio del petróleo se mueve en torno a los $95, con las Bolsas europeas apuntando a leves caídas

Tensión en Medio Oriente eleva el petróleo Brent y mantiene en alerta a los mercados

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Por Europa Press
Buque petrolero en el océano transportando crudo, en contexto de aumento del precio del petróleo Brent por tensiones entre Estados Unidos e Irán
Los precios internacionales del petróleo registran variaciones, impulsados por tensiones geopolíticas tras el bloqueo marítimo a Irán y el impacto en el comercio energético global. (Europa Press/Europa Press)







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Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

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