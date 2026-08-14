Economía

Precio del petróleo aumenta tras nuevas amenazas de Estados Unidos a Irán

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, amenazó el jueves a Teherán con ‘un aislamiento económico sin precedentes’

EscucharEscuchar
Por AFP
A principios de agosto, Washington había anunciado un acuerdo inminente para reabrir el estrecho de Ormuz, lo que provocó una caída en los precios del crudo. (STEFANI REYNOLDS/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
PetróleoEstados UnidosIrán
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.