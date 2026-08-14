Precio del petróleo aumenta tras nuevas amenazas de Estados Unidos a Irán

A principios de agosto, Washington había anunciado un acuerdo inminente para reabrir el estrecho de Ormuz, lo que provocó una caída en los precios del crudo.

Washington, Estados Unidos. Los precios del petróleo aumentaron este viernes, impulsados por el endurecimiento de la postura de Estados Unidos hacia Irán, con Washington planteando la posibilidad de un aislamiento económico sin precedentes de la república islámica.

El precio del crudo Brent del Mar del Norte, para entrega en octubre, aumentó un 1,67%, hasta los $88,52 por barril. Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), para entrega en septiembre, subió un 1,42%, hasta los $82,40 por barril.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, amenazó el jueves a Teherán con “una combinación de aislamiento económico sin precedentes y la continuación del bloqueo del estrecho de Ormuz, que impedirá la entrada y salida de mercancías de los puertos iraníes”.

“Habrá más anuncios la próxima semana”, advirtió Bessent en declaraciones al canal Newsmax. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó a su vez que el bloqueo de los puertos iraníes podría mantenerse “el tiempo que sea necesario”. “No hay fecha límite”, dijo.

En tan solo unos días, el panorama cambió. A principios de agosto, Washington había anunciado un acuerdo inminente para reabrir el estrecho de Ormuz, lo que provocó una caída en los precios del crudo.

“Estados Unidos e Irán siguen haciendo afirmaciones contradictorias sobre el control del estrecho y el estado del tráfico marítimo en esta vía marítima”, señaló David Morrison, analista de Trade Nation.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, declaró recientemente que “casi 9 millones de barriles diarios” salen del Golfo Pérsico a través de Ormuz.

“Eso representa aproximadamente el doble de petróleo del que estiman la mayoría de los analistas independientes que monitorean el tráfico en el Estrecho”, indicó Arne Lohmann Rasmussen, de Global Risk Management.

Estas cifras, sin embargo, “son discutibles”, aseguró Norman Liebke, de Commerzbank. No obstante, el analista señala que son numerosos los buques que navegan por la zona con el transpondedor apagado, lo que complica su seguimiento.