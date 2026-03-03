Precio del barril de petróleo Brent supera los $85, su nivel más alto desde julio de 2024

Los precios del petróleo continúan disparándose este martes 3 de marzo, ya que el mercado teme que la guerra de Irán dure tiempo, lo que provocaría importantes interrupciones en el suministro, con el estrecho de Ormuz impracticable y las infraestructuras energéticas afectadas.

Hacia las 11H30 GMT del martes, el precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en mayo subía un 7,94% hasta los $83,91, minutos después de haber alcanzado los $85,12, su nivel más alto desde julio de 2024.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate para entrega en abril, avanzaba un 7,36% hasta los $76,47.