Economía

Precio del barril de petróleo Brent supera los $85, su nivel más alto desde julio de 2024

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate para entrega en abril, avanzaba un 7,36% hasta los $76,47

Por AFP
Precios del petróleo continúan disparándose por la guerra en Oriente Medio.







