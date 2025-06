¿Por qué se borró el video de Rodrigo Chaves hablando sobre un crédito del Banco Nacional para una empresa? Esto respondió Presidencia

El miércoles 28 de mayo, después de destituir a la anterior Junta Directiva del Banco Nacional (BN), el presidente Rodrigo Chaves les pidió a los nuevos directores del BN examinar el trámite del crédito de una empresa en específico, una relacionada con opositores políticos.

Todo quedó grabado en un video difundido por Casa Presidencial en YouTube. No obstante, horas después después de que el hecho se dio a conocer, el clip desapareció de la plataforma.

Presidente Rodrigo Chaves juramenta nueva junta directiva del Banco Nacional

Desde ese día, La Nación consultó a Zapote por qué se eliminó el video, así como cuál es la empresa del crédito y cuáles anomalías ve el gobierno en esta operación.

El 30 de mayo, la Presidencia envió un mensaje a este medio, en el que no respondió las preguntas.

En lugar de ello, envió una transcripción de unas declaraciones que el gobernante pronunció el viernes 29 de mayo, un día después, durante una gira a Turrialba: “Yo lo único que le dije a la Junta Directiva..., ‘estén atentos, hagan su trabajo’. Se trata de la gobernabilidad del banco más grande de Centroamérica, ahí muere. Al buen entendedor no hacen falta muchas palabras”.

LEA MÁS: Rodrigo Chaves pide a nueva Junta Directiva del Banco Nacional examinar el crédito de una empresa en específico

“No señor, jamás, yo no dije hagan esto o lo otro, yo dije pongan atención. La obligación de la Junta Directiva, entre otras cosas, es proteger el patrimonio; que me digan si es ilegal, que me lleven otra vez a la Fiscalía”.

Este medio reiteró a Casa Presidencial las consultas sobre la razón para bajar el video, cuál es la empresa del crédito y cuáles son las presuntas anomalías. Hasta este martes, en la tarde, el clip seguía despublicado y Presidencia no volvió a responder.

Luego, la noche de este martes, en una entrevista con el noticiario Telediario, de Multimedios Canal 8., Chaves dijo que fue un error haber publicado el video.

“El video no se debió haber filmado, no se debió haber subido”, declaró. Agregó que quedó registrada “cuál es la verdadera intención del Consejo de Gobierno, sacar a los mismos de siempre”.

En el clip original, Chaves les dice a los nuevos miembros de la Junta Directiva después de juramentarlos; “Ustedes saben, o deberían saber, que en este momento hay negociaciones para renegociar casi $100 millones en préstamos a una empresa absolutamente conectada con el poder político tradicional; ahí les voy a dejar el caso; y no sé si la gerencia actual lo va a querer hacer administrativamente o tendría que pasar por la Junta, pero es un tema muy delicado”.

Marvin Arias Aguilar, expresidente del BN, afirmó que tocar créditos no es una función que le corresponda a los directivos nombrados por un gobierno, pues las decisión sobre los préstamos bancarios se debe tomar con base en criterios técnicos.