Economía

Popular Pensiones publicó la lista de octubre de afiliados fallecidos con saldo: así pueden los familiares reclamar el dinero

Popular Pensiones actualizó la lista de afiliados fallecidos de octubre de 2025 y detalló cómo los beneficiarios pueden retirar FCL, ROP y fondos voluntarios en Costa Rica

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Uno de los datos más llamativos es que la experiencia del colaborador y la antigüedad en el puesto son factores considerados solo por 8% y 6% de las empresas, respectivamente.
Documento de Popular Pensiones aclara quiénes pueden retirar FCL, ROP y fondos voluntarios de afiliados fallecidos y qué trámites deben seguir. (Shutterstock/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCPopular pensionesFCLROP
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.