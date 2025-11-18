Popular Pensiones publicó la lista de octubre de afiliados fallecidos con saldo: así pueden los familiares reclamar el dinero

Popular Pensiones difundió la lista de afiliados fallecidos con recursos en sus fondos de pensiones, correspondiente a octubre de 2025, y explicó los pasos que deben seguir los beneficiarios para retirar el dinero acumulado en FCL, ROP y planes voluntarios.

Según la operadora de pensiones, la lista se dirige a familiares o herederos de personas fallecidas que aún mantienen un fondo administrado por Popular Pensiones. El documento también aclara los canales de atención disponibles para consultas y trámites.

En el caso del Fondo de Capitalización Laboral (FCL) por defunción, el retiro se tramita exclusivamente ante el Juzgado de Trabajo de la localidad correspondiente. El juzgado define quiénes son los beneficiarios, de acuerdo con el artículo 85 del Código de Trabajo.

Los beneficiarios del FCL quedan establecidos en la resolución judicial. Una vez que el juzgado emite la orden de liquidación, Popular Pensiones realiza el traslado de los recursos a la cuenta judicial que señale el propio despacho, según indica la información de la operadora.

Para el Régimen Obligatorio de Pensiones, Popular Pensiones detalla que el beneficiario debe presentar su documento de identidad vigente y en buen estado. En el caso de personas extranjeras, se exige documento DIMEX vigente y número de asegurado social.

Además, la persona beneficiaria del ROP debe aportar un número de cuenta IBAN de 22 dígitos, activa en colones y a su nombre. Esta cuenta es el medio que se utiliza para depositar los recursos, una vez aprobado el trámite de retiro.

Si el afiliado fallecido es extranjero, Popular Pensiones requiere la documentación de defunción emitida por las autoridades competentes. Cuando la muerte ocurre en otro país, el acta debe presentar la debida legalización mediante apostilla, tal como se indica en el documento.

Otro requisito clave para el retiro del ROP es figurar como beneficiario en el régimen básico o sustituto de pensiones, y que no exista un proceso pendiente de asignación de beneficiarios. La certificación que prueba esa condición la obtiene directamente la operadora ante las entidades correspondientes.

Para beneficiarios registrados en la Dirección Nacional de Pensiones u otros regímenes básicos, Popular Pensiones señala que el afiliado debe haber autorizado a la operadora de pensiones para gestionar esa certificación. En caso de beneficiarios menores de edad, se solicita una certificación de nacimiento con fecha de emisión no mayor a tres meses, emitida por el Registro Civil.

Cuando no existen beneficiarios ni en el régimen básico ni en el contrato de afiliación, el documento indica que el retiro del ROP debe gestionarse ante el Juzgado de Trabajo. En ese caso, el proceso se realiza mediante consignación de prestaciones, según el Reglamento de Beneficios de Capitalización Individual.

Para el Régimen Voluntario de Pensiones, Popular Pensiones solicita documento de identidad vigente en buen estado, o DIMEX en el caso de personas extranjeras. También se exige una cuenta IBAN activa y en la misma moneda del fondo, a nombre de cada beneficiario designado.

La operadora indica que los beneficiarios pueden gestionar el retiro de los fondos voluntarios a través del sitio web de Popular Pensiones, donde se ofrece el formulario y la ruta de trámite. El proceso se realiza de forma individual para cada contrato y beneficiario.

En los planes voluntarios, los beneficiarios válidos son los que aparecen designados en los contratos del afiliado fallecido. Si no existen beneficiarios registrados en esos contratos, el retiro de los recursos se tramita por medio del Juzgado de Trabajo, al igual que en los casos especiales del ROP.

Popular Pensiones recuerda que los familiares interesados pueden consultar la lista y aclarar dudas sobre requisitos y procedimientos mediante el sitio web de la entidad, el correo electrónico popularpensiones@bp.fi.cr o la línea gratuita 800-247-0111, canales habilitados para atender beneficiarios en todo el país.