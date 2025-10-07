Popular Pensiones publicó la lista de afiliados fallecidos con saldo: así pueden los familiares reclamar el ROP o FCL

Popular Pensiones publicó lista de fallecidos en setiembre 2025. Beneficiarios pueden reclamar fondos del ROP, FCL o régimen voluntario.

Popular Pensiones comunicó el listado oficial de afiliados fallecidos durante setiembre de 2025 que mantenían recursos en el Fondo de Capitalización Laboral (FCL), el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) o el Régimen Voluntario de Pensiones.

Los beneficiarios autorizados pueden iniciar el proceso de retiro, siempre que cumplan con los requisitos definidos por la operadora. El procedimiento varía según el tipo de fondo en el que la persona fallecida tenía su pensión.

¿Dónde consultar la lista de fallecidos?

La lista completa de afiliados fallecidos se encuentra disponible en el sitio web oficial de Popular Pensiones: Consulte la lista aquí

En este sitio también puede encontrar los formularios y canales oficiales para iniciar el trámite de retiro.

¿Cómo acceder a los fondos?

Para los casos donde el fallecido no designó beneficiarios en su contrato de afiliación, los interesados deben realizar el trámite en el Juzgado de Trabajo.

Allí se debe presentar una solicitud de consignación de prestaciones derivadas del ROP, conforme a los artículos 17, 18 y 19 del Reglamento de Beneficios de Capitalización Individual.

El juez asignará a los beneficiarios de acuerdo con lo establecido en el artículo 85 del Código de Trabajo, y emitirá una orden para que la operadora de pensiones realice el depósito de los fondos en la cuenta judicial indicada.

¿Qué debe hacer para retirar los fondos?

El trámite de retiro depende del tipo de fondo:

1. Fondo de Capitalización Laboral (FCL)

El beneficiario debe presentar su documento de identidad vigente .

. Debe indicar una cuenta IBAN activa en colones y a su nombre .

. En caso de no haber beneficiarios designados, el trámite se realiza mediante el Juzgado de Trabajo.

2. Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP)

El retiro lo pueden solicitar quienes figuren como beneficiarios en el Régimen Básico o Sustituto .

. Es requisito que se haya recibido el primer pago de pensión .

. Si no hay beneficiarios registrados, el proceso debe hacerse ante el Juzgado de Trabajo , con base en el artículo 85 del Código de Trabajo.

Popular Pensiones gestiona la verificación con las entidades correspondientes.

3. Régimen Voluntario de Pensiones

Documentación requerida

Documento de identidad vigente y en buen estado (DIMEX si es extranjero).

vigente y en buen estado (DIMEX si es extranjero). Número de asegurado social , si aplica.

, si aplica. Certificación de nacimiento para beneficiarios menores de edad (emitida por el Registro Civil y con fecha no mayor a tres meses).

para beneficiarios menores de edad (emitida por el Registro Civil y con fecha no mayor a tres meses). En caso de defunción en el extranjero, el certificado debe estar debidamente legalizado por medio del apostillado

Canales de contacto

Popular Pensiones pone a disposición estos canales: