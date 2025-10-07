Economía

Popular Pensiones publicó la lista de afiliados fallecidos con saldo: así pueden los familiares reclamar el ROP o FCL

Popular Pensiones publicó la lista de afiliados fallecidos en setiembre 2025. Conozca cómo consultar la lista y reclamar los fondos según el régimen de pensión

Por Silvia Ureña Corrales
Popular Pensiones publicó lista de fallecidos en setiembre 2025. Beneficiarios pueden reclamar fondos del ROP, FCL o régimen voluntario.
Popular Pensiones publicó lista de fallecidos en setiembre 2025. Beneficiarios pueden reclamar fondos del ROP, FCL o régimen voluntario.







