Economía

Popular Pensiones publica lista de afiliados fallecidos con fondos en ROP y FCL: así pueden retirarlos sus familiares

Familiares pueden consultar un listado oficial para verificar si una persona fallecida dejó recursos acumulados y conocer el proceso legal para reclamarlos

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Por Silvia Ureña Corrales
Familiares pueden consultar lista y retirar fondos de ROP y FCL mediante proceso judicial en Costa Rica.







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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