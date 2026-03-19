Popular Pensiones publica lista de afiliados fallecidos con fondos en ROP y FCL: así pueden retirarlos sus familiares

Familiares pueden consultar lista y retirar fondos de ROP y FCL mediante proceso judicial en Costa Rica.

Popular Pensiones divulgó en febrero de 2026 una lista oficial de afiliados fallecidos que mantenían fondos en sus regímenes administrados, con el fin de facilitar a los beneficiarios el acceso a esos recursos mediante procesos legales establecidos.

El documento incluye miles de registros con nombres, números de identificación y tipo de fondo, como el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) y el Fondo de Capitalización Laboral (FCL).

La operadora explicó que los beneficiarios deben gestionar el retiro mediante el Juzgado de Trabajo correspondiente, donde un juez determina quiénes tienen derecho a los recursos según la normativa vigente.

El proceso establece que, una vez resuelto el caso, el juzgado envía una orden judicial a la operadora para que realice la transferencia de los fondos a la cuenta indicada por la autoridad judicial.

En el caso del ROP, los beneficiarios se definen conforme al Régimen Básico o sustituto, siempre que exista una asignación previa. Si no hay beneficiarios registrados, el trámite también debe resolverse en sede judicial.

Para acceder a los recursos, los solicitantes deben presentar documentación vigente, como cédula de identidad o Dimex, además de un número de cuenta IBAN activo a su nombre.

En el caso de fondos voluntarios, los beneficiarios son los definidos en el contrato suscrito por el afiliado. Si no existen designaciones, el retiro también se tramita por vía judicial.

La entidad indicó que cuando el fallecimiento ocurrió en el extranjero, se requiere un certificado de defunción apostillado para validar el proceso en Costa Rica.

Puede ver el listado completo en este link: https://www.bancopopular.fi.cr/wp-content/uploads/2026/03/Lista-de-afiliados-fallecidos-Febrero-2026.pdf