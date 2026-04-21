Popular Pensiones publica lista de afiliados fallecidos con fondos: así pueden los familiares reclamar el dinero

Una publicación reciente de Popular Pensiones informó sobre la lista de afiliados fallecidos con fondos activos en sus distintos regímenes, así como los requisitos que deben cumplir los beneficiarios para retirar esos recursos.

El documento incluye cientos de registros con número de identificación, nombre del afiliado y tipo de fondo, principalmente del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) y del Fondo de Capitalización Laboral (FCL).

Según la operadora, el proceso de retiro de fondos debe gestionarse a través del Juzgado de Trabajo correspondiente. La autoridad judicial define a los beneficiarios con base en lo establecido en el artículo 85 del Código de Trabajo.

Una vez resuelto el caso, el juzgado emite una orden para la liquidación de recursos, que son trasladados a una cuenta judicial indicada por la misma instancia. Posteriormente, los fondos se entregan a los beneficiarios designados.

El documento también señala que, si no existen beneficiarios en el régimen básico o en contratos de afiliación, el trámite debe realizarse mediante un proceso judicial de consignación de prestaciones derivadas del ROP.

Entre los requisitos, se solicita documentación vigente, como cédula de identidad o Dimex, número de cuenta IBAN activa a nombre del beneficiario y, en algunos casos, certificaciones adicionales como constancias de nacimiento o defunción debidamente legalizadas.

Para el caso del Régimen Voluntario de Pensiones, los beneficiarios se determinan según los contratos firmados por el afiliado. Si no existen designaciones, también se debe acudir al juzgado.

El documento completo está disponible para consulta pública y contiene el detalle de los afiliados registrados.