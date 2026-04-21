Economía

Popular Pensiones publica lista de afiliados fallecidos con fondos: así pueden los familiares reclamar el dinero

Consulte la lista de afiliados fallecidos con fondos en pensiones y conozca el paso a paso, requisitos y proceso legal que deben seguir los familiares para acceder al dinero

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Por Silvia Ureña Corrales
Manos de una persona contando billetes de 20.000 colones en un banco en Costa Rica, con un empleado detrás de un vidrio de atención.
Lista de afiliados fallecidos revela quiénes tienen fondos y cómo familiares pueden iniciar trámite para retirarlos. (Shutterstock/Shutterstock)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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