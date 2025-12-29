Economía

Popeyes abrirá un nuevo restaurante en Costa Rica: esta será su ubicación

Actualmente, la cadena estadounidense tiene tres restaurantes operando en Costa Rica.

EscucharEscuchar
Por Mónica Cerdas Gómez
.
Popeyes tiene actualmente restaurantes en San José, Alajuela y en Heredia. (Cortesía de PopeyesCortesía de Popeyes/Cortesía de Popeyes)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
PopeyesPollo fritoRestaurante
Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.