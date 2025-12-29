Popeyes abrirá un nuevo restaurante en Costa Rica: esta será su ubicación

Popeyes tiene actualmente restaurantes en San José, Alajuela y en Heredia.

La cadena estadounidense de pollo frito Popeyes anunció, este lunes 29 de diciembre, que abrirá un nuevo restaurante en Costa Rica, el cual estará ubicado fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM).

Según información difundida en sus redes sociales, el nuevo local de Popeyes abrirá “próximamente” en el Food Mall Liberia, contiguo al cruce de Liberia, en Guanacaste.

Con esta próxima apertura, la marca ampliará su presencia en el país, donde actualmente opera tres restaurantes.

La más reciente inauguración de la marca en el país se realizó el pasado 7 de noviembre, cuando abrió un restaurante en Rohrmoser, frente a Plaza Mayor.

Este establecimiento cuenta con 450 m² de infraestructura, un salón con capacidad para 86 personas con cuatro quioscos digitales para agilizar los procesos de órdenes y pago, así como autoservicio.

Además de ese local, la cadena opera un restaurante en Plaza Vía San Francisco, en Heredia, y otro en City Mall Alajuela.

La cadena Popeyes ingresó al mercado costarricense por primera vez en 2010, pero cerró sus operaciones en 2019. La marca retornó al país en el segundo semestre del 2024.