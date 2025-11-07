Economía

Popeyes abre un nuevo restaurante en Costa Rica: esta es su ubicación

Este es el tercer restaurante de Popeyes en Costa Rica

Por Mónica Cerdas Gómez
Popeyes
Popeyes ahora tiene tres restaurantes en Costa Rica. (Jorge Navarro para La Nacion )







