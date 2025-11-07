Popeyes abre un nuevo restaurante en Costa Rica: esta es su ubicación

La cadena estadounidense de pollo frito Popeyes inauguró este viernes 7 de noviembre su tercer restaurante en Costa Rica. Según información difundida en sus redes sociales, el nuevo local se ubica en Rohrmoser, frente a Plaza Mayor.

Con esta apertura, la marca amplía su presencia en el país, donde ya cuenta con un restaurante en Plaza Vía San Francisco, Heredia, y otro en City Mall Alajuela.

Recordemos que Popeyes ingresó al mercado costarricense por primera vez en 2010, pero cerró sus operaciones en 2019. La marca retornó al país en el segundo semestre del 2024.