Popeyes abre su restaurante más grande en Costa Rica: conozca dónde está ubicado

Popeyes abrió su restaurante más grande en Costa Rica, con nueva infraestructura, quioscos digitales y generación de empleo en la Gran Área Metropolitana.

La cadena internacional Popeyes abrió un nuevo restaurante en Santa Ana, el más grande que opera en Costa Rica, como parte de su plan de expansión en la Gran Área Metropolitana. El local inició operaciones el 5 de febrero de 2026 en el Santa Ana Trade Center, sobre la ruta 27, contiguo a Walmart.

El establecimiento cuenta con 400 m² de infraestructura y una capacidad para atender hasta 135 clientes de forma simultánea. Con esta apertura, la marca alcanzó seis restaurantes en el país, según información suministrada por la empresa.

El nuevo punto de venta incorporó zona de juegos infantiles, cuatro quioscos digitales para ordenar y pagar, así como amplios espacios de parqueo. La empresa informó que el diseño buscó ofrecer mayor comodidad y agilizar el servicio para los visitantes.

De acuerdo con la compañía, la ubicación en Santa Ana respondió a criterios estratégicos, por tratarse de una zona de alto crecimiento comercial y residencial. La operación se orientó a brindar una experiencia moderna y familiar a los clientes de la zona oeste del Valle Central.

“Esta apertura representa un paso muy importante para Popeyes en Costa Rica. Santa Ana es una zona estratégica y dinámica donde podremos ofrecer una experiencia más completa, cómoda y moderna para nuestros clientes. Seguimos apostando por el crecimiento en el país y por convertirnos en la opción preferida de quienes disfrutan el auténtico sabor de nuestro pollo”, comentó Vladimir Monestel, gerente de mercadeo de Popeyes Costa Rica.

La apertura generó 35 nuevos empleos directos, lo que contribuyó al dinamismo económico local. La empresa indicó que la contratación formó parte de su compromiso con la generación de oportunidades laborales en las comunidades donde opera.

Actualmente, Popeyes mantiene restaurantes en San Francisco de Heredia, City Mall Alajuela, Food Mall en el cruce de Liberia, Rohrmoser frente a Plaza Mayor y ahora en Santa Ana. La marca prevé continuar fortaleciendo su presencia en el mercado costarricense.