Ponen en venta Burger King en tres países de Latinoamérica: qué hay detrás de esta decisión

Alsea simplifica su portafolio y deja Burger King en tres países, pero mantendrá Starbucks y otras marcas en la región.

El grupo Alsea, operador mexicano de franquicias gastronómicas, inició el proceso para vender su operación de Burger King en Argentina, Chile y México, tres de los mercados más relevantes de la cadena en América Latina.

La decisión forma parte de una estrategia regional de desinversión que apunta a simplificar el portafolio de marcas de la compañía. Esta misma lógica llevó a que, a fines de 2024, Alsea vendiera su operación de Burger King en España al fondo de inversión británico Cinven.

En los tres países latinoamericanos, el banco BBVA ya comenzó a explorar posibles compradores, entre los que figuran fondos de inversión, grupos gastronómicos locales y operadores internacionales de comida rápida.

En total, Alsea opera más de 370 locales de Burger King en estos tres países: 170 en México, 116 en Argentina y 86 en Chile.

Posibles compradores y próximos pasos

Entre los candidatos que podrían adquirir Burger King en estos países destacan:

DGSA , operador de Kentucky , Sbarro y Chicken Chill .

, operador de , y . El fondo Inverlat , que manejó franquicias como Wendy’s y KFC .

, que manejó franquicias como y . El grupo ecuatoriano Int Food, que ya opera en el segmento con marcas internacionales.

La venta no implica una salida total de Alsea del mercado regional, ya que el grupo conservará marcas como Starbucks, Domino’s, Chili’s, Vips y P. F. Chang’s.

Con más de 4.785 locales en 12 países, mantiene una presencia relevante en América Latina. A través de Starbucks opera más de 900 locales en México, 170 en Chile, 130 en Argentina y también está presente en Colombia, Uruguay y Paraguay.

