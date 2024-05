Lisa Kubiske, negociadora de APEP: Centro de Excelencia en Costa Rica tiene $47 millones y comenzará virtual

El Centro de Excelencia que se instalará en Costa Rica, especializado en programas de capacitación dirigidos a la industria de la tecnología digital, incluidos los semiconductores, iniciará operaciones de manera virtual con un alcance regional. Hasta la fecha, el sector privado y la academia han aportado $47 millones a la iniciativa, indicó Lisa Kubiske, negociadora principal de la Asociación de las Américas para la Prosperidad Económica (APEP), instancia que auspicia el centro.

Kubiske conversó con La Nación durante su reciente visita a Costa Rica. Nuestro país lidera el área de trabajo digital de la APEP. En su estancia, sostuvo reuniones con el Gobierno y empresas tecnológicas para analizar el desarrollo del Centro de Excelencia. El objetivo es capacitar el talento humano y generar empleo.

La APEP, anunciada por el presidente Joe Biden en junio del 2022, está integrada por Estados Unidos, Barbados, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, México, Panamá, Perú y Uruguay.

“La capacitación digital es de interés de todos los países, es una base para el crecimiento y desarrollo económico. Hay posibilidad de ser más inclusivos en la manera que tratamos de ayudar para que las economías crezcan”, aseguró. Kuibiske mencionó que el Centro de Excelencia ya recibió la oferta de $47 millones de parte de empresas y de universidades instaladas Costa Rica para el proceso de organización.

Además, señaló que el Centro de Excelencia es una oferta que Costa Rica realizó en la primera cumbre de la APEP en noviembre pasado. “Se está organizando. Estamos pensando en los cursos que se ofrecerán, como ciberseguridad e inteligencia artificial. Los miembros de la alianza deben decidir cuáles cursos quieren”.

Agregó que los cursos mencionados se podrán completar de manera virtual. “El Centro necesita un poco de tiempo para organizarse. Pensamos que en tres a cinco años, quizás, podrán tener programas en el Centro mismo, pero mientras tanto podemos usar el título del Centro porque es un proyecto de la Alianza”, apuntó Kubiske.

Respecto al interés de Estados Unidos en el desarrollo de la industria de semiconductores en Costa Rica, aclaró que no era experta en el tema, pero conocía el interés de varias empresas en este sector. Mencionó a Intel como ejemplo y destacó la instalación del área de diseño de semiconductores. “Es algo impresionante porque no hay muchos países en el mundo que puedan hacer eso”. Además, destacó el crecimiento del país en el campo de los dispositivos médicos.

Kubiske: ‘China no es amenaza comercial’

Kubiske, con amplia experiencia en el campo diplomático, trabajó en la oficina encargada de asuntos de China del Departamento de Estado. Consultada sobre si el país asiático era una amenaza comercial para Estados Unidos, respondió: “No, el mundo es muy grande y la demanda en semiconductores o en el campo cibernético es casi infinita, es muy grande, entonces no hay problema”.

Agregó que desde hace mucho tiempo, Estados Unidos ha querido tener más vínculo con América Latina y el Caribe. Mencionó el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), iniciativa de integración comercial liderada por el país norteamericano en la década de los noventa, que a la fecha no ha logrado concretarse.

“China es un competidor, pero el motivo de esta iniciativa (APEP) es el desarrollo económico, es crecimiento sostenible y fuerte”, agregó.

Por otro lado, Kubiske consideró que las energías renovables tienen potencial de desarrollo dentro de la APEP. Por el momento, se inició con un enfoque en el hidrógeno verde, pero no se descarta ampliar hacia la energía solar y eólica. También señaló el impulso del valor agregado a los productos alimenticios y forestales.

Costa Rica sera sede de cumbre de la APEP

Kubiske indicó además que, durante su visita, conversó con el Gobierno sobre la Cumbre de la APEP que se efectuará en Costa Rica en el 2025, en una fecha que aún no se precisa. El evento será organizado por el gobierno de Costa Rica. Aunque las conversaciones son preliminares, mencionó que además de los temas de la industria digital, podría incluirse aspectos del medio ambiente. “Todavía tenemos que conversar”, apuntó. Previo se realizará una reunión ministerial.

Sobre el futuro de la APEP, en caso de que los resultados de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, en noviembre, no sean favorables a la administración Biden, Kubiske indicó: “Lo que yo siempre pienso es que si tenemos avances que son de valor para todos los países, entonces la iniciativa va a continuar. Si no es de beneficio, algunos países no van a participar. Esta visita es para asegurar que vamos avanzando, porque todos los miembros dijeron al inicio que queríamos resultados concretos que los ciudadanos puedan ver”.

Agregó que los miembros acordaron que la APEP es una iniciativa pragmática. “Estamos trabajando para mostrar al resto del mundo que esto es de todos y para todos los países, demostrando que podemos realizar proyectos implementando buenos principios en medio ambiente, gobernanza y cambio social”. Explicó que los 12 miembros de la alianza comparten los valores de democracia y una orientación de comercio abierto, y se conformó pensando en el balance geográfico de la región.

Kubiske mencionó que Costa Rica participa en una serie de capacitaciones dentro de la APEP, como la industria del hidrógeno verde, desarrollo de emprendimientos que incluye la conformación de una red de inversionistas de capital de riesgo, manejo de incendios forestales desde el espacio y agricultura biointeligente.

Refirió que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es un “aliado fuerte” de la APEP. Por medio de esta entidad financiera se prevé canalizar asistencia técnica y financiamiento. También, con la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC, por sus siglas en inglés), ambas entidades revisarán propuestas de proyectos, explicó.

Actualmente, el BID realiza un análisis sobre las cadenas de suministros para evaluar qué países miembros de la APEP son más competitivos. “La idea es lograr la integración, no competir”, indicó Kubiske.

Destacó además que los temas sobre el Estado de Derecho y la transparencia están incluidos en la agenda de la Alianza. Próximamente se desarrollará un taller sobre combate a la corrupción en República Dominicana.