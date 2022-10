Guillermo Larraín, exsupervisor de Pensiones de Chile: ‘OPC deben contar lo que hacen y dar tranquilidad’

Guillermo Larraín, economista y exsuperintendente de Pensiones de Chile, considera que en el actual momento de crisis sistémica, la labor de las operadoras de pensiones complementarias (OPC) de informar a los afiliados sobre lo que hacen es muy relevante, no solo para llevar tranquilidad a los clientes, sino porque para eso se les paga.

Afirmó que esa labor de asesoría puede servir para que las personas no tomen decisiones irreversibles para la afectación de sus patrimonio, como trasladarse a otra entidad.

Larraín destacó que la actual situación de pérdidas en las inversiones de los fondos de pensiones no es un hecho exclusivo de Costa Rica, sino que ocurre a nivel global. A continuación, un extracto de la entrevista realizada por La Nación con el especialista:

Guillermo Larraín, economista y exsuperintendente de Pensiones de Chile. (Mayela López)

–¿Las pérdidas que registran los fondos de pensiones en Costa Rica también ocurren en el resto de la región?

–En lo fundamental está pasando en todas partes, pero la especificidad de la afectación es en función de las condiciones de cada país. En general, en todas partes vemos incrementos en las tasas de interés, aumento de la inflación, depreciación de las monedas locales a favor del dólar y la caída en el precio de los commodities.

“Entonces, esto genera que la valorización de los instrumentos que tienen los fondos de pensiones se reduzca. Uno debería esperar que la reducción no sea permanente y que las operadoras de pensiones hagan cambios en su estructura de portafolios, pese a que las tasas de interés se queden altas por mucho tiempo. Es de esperar una recuperación (en las inversiones) mediante instrumentos de renta variable, sobre todo cuando acabe el problema de la guerra en Ucrania”.

–¿Era posible para las operadoras de pensiones mitigar el valor de sus inversiones en la actual coyuntura?

–Es muy difícil. Un año atrás, la Reserva Federal (de Estados Unidos) fue muy criticada porque juraban que se podían quedar con tasas de interés bajas por mucho tiempo. Ni siquiera ellos fueron capaces de ver que su propia tasa iban a tener que subirla como lo han hecho.

“Todos de alguna forma nos dejamos seducir por el mensaje de que la tasa de interés iba a quedarse baja y que la inflación iba a estar bien manejada. Eso no ocurrió y, producto de ese error, se ha producido esto (afectación a fondos de pensiones). Entonces, es muy difícil achacarle a las operadoras no haberlo previsto.

“Ahora lo relevante es qué tipo de gestión de portafolio de inversión tienen que hacer de aquí en adelante para recuperar lo perdido, lo antes posible. En especial para las personas que están más cerca de la jubilación, porque la caída en los fondos tiene una relevancia específica”.

–¿Es necesario valorar de que si el afiliado pierde, las operadoras lo reflejen?

–Cuando la comisión es sobre el saldo administrado (como en Costa Rica), entonces la utilidad de las operadoras disminuye cuando hay estas caídas. Es distinto en el caso chileno donde se cobra por una comisión sobre el salario (monto de pensión); entonces hay un desacople total entre lo que gana la AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones) en el corto plazo y lo que les pasa a los afiliados con sus fondos.

“La pregunta es ¿si tiene sentido incurrir es este costo para el afiliado durante una crisis? Diría que sí porque en una crisis es cuando se debe tener a la gente con más experiencia y conocimiento. Esto tiene un costo. No le encontraría mucha lógica a una argumentación que diga que producto a una crisis, la cual no es responsabilidad de la operadora, voy a dejar de cobrar una comisión”.

– ¿Cuánto tiempo se deberá esperar para que se reviertan las pérdidas en los fondos de pensión?

–La naturaleza de lo que nos pasa tiene que ver con la velocidad a la cual se pueda ajustar la inflación a nivel internacional y la velocidad en la cual se acabe la guerra y se normalicen los precios de ciertos commodities que están desalineados.

“Predecir estas dos cosas es redifícil. Es bastante claro que el ciclo inflacionario no será corto; creo que durará por lo menos dos años, desde que empezó, y estamos en la mitad. Pero el tema de la guerra creo que se debería estar en la cabeza de (Vladimir) Putin para saber cuánto durará y hasta cuándo. Incluso puede ser peor. Si usa armas nucleares, evidentemente, todo se deteriorará más”.

–En este panorama de incertidumbre, ¿cuál es el mejor consejo para un afiliado?

–Hay que evitar que las personas tomen decisiones de portafolio. En Chile se permite mucha actividad en las decisiones a las personas y eso es malo; para eso uno le paga a la operadora para que hagan el trabajo.

“Las personas que toman actitudes muy activas, terminan perdiendo. Es importante advertir a las personas que, antes de tomar decisiones como el cambio de operadora, que lo hagan muy bien asesoradas porque pueden incurrir en pérdidas muy importantes e irreversibles”.

–¿Un afiliado puede mejorar la situación de su fondo de pensión al pasarse a otra operadora?

–Este es un problema serio. Ahí las personas tienen que hacerse asesorar y la Superintendencia, dar señales. Las operadoras deben contar a sus afiliados lo que hacen y dar tranquilidad porque mucha gente no lo sabe o no lo entiende. Las operadoras no deben ser pasivas.

“Por eso entiendo la pregunta sobre el cobro de la comisión, porque a lo mejor no está muy claro en qué consiste la gestión que están haciendo; por eso es útil explicarlo”.

–Lo difícil para muchas personas es no hacer nada en medio de las pérdidas.

– A quienes hay que exigirles que hagan cosas son a las operadoras porque para eso uno les paga la comisión. No es para que estén sentados frente a un escritorio mirando pantalla. En este caso, para que puedan tomar buenas decisiones de cómo reaccionar ante esta cuestión (pérdidas en inversiones).

“Es muy compleja la solución, no es para nada evidente. Entonces, hay que ayudar a que la gente se calme y dar la responsabilidad a quien la tiene, que son los administradores de los fondos”.

– ¿Qué han hecho las AFP en Chile?

–Honestamente, que yo se sepa, nada. Es un riesgo. Seguramente han hecho cosas, pero es difícil que se publicite porque si te descubren una cierta estrategia, la competencia puede jugar en contra tuyo.

“En este caso de crisis sistémica es muy importante que los reguladores y las operadoras den señales claras de qué tipo de cosas están haciendo y eso puede hacerse de una forma inteligente. Al final, lo importante es que lleven tranquilidad”.

Lecciones futuras

–¿Cuál es el aprendizaje para las operadoras de pensiones a partir de la actual coyuntura?

– Hay lecciones para los administradores y también para los reguladores (...). Una conclusión de este evento es que, por más largo que sean los ciclos económicos, estos se corrigen. También se sabía que había desequilibrios como la gran liquidez internacional y, en algún momento, debía transformarse en inflación.

“El problema es que las operadoras están en competencia y les resulta muy complejo diferenciarse. Entonces, el timing del ajuste es la complicación. En qué minuto va a empezar uno soltar papeles (títulos valores) emitidos a tasas bajas, para comprar a mayores tasas. Esa decisión es complicada porque depende de la competencia. Si se hace muy anticipadamente se entra en pérdidas y nadie quiere mostrar pérdidas si la competencia demuestra utilidades.

“En este momento es que los reguladores deben tener una valoración importante para que las operadoras no se vayan a soluciones muy de esquina y que tengan carteras diferenciadas por riesgo y mistura de instrumentos para facilitar el ajuste posterior.

“No conozco la regulación costarricense en detalle, pero más adelante sería relevante evaluar si las reglas facilitan el ajuste que ya ocurre en las inversiones”.

–¿Los instrumentos de inversión ya se ajustaron a las nuevas condiciones del mercado y nivel de tasas de interés, o aún falta ajuste?

–A la situación actual se han ido ajustando, pero se van ajustado cada vez que hay noticias nuevas. El total del ajuste aún no es posible saberlo, dependerá de si estamos en la fase de salida del problema, y aún no estamos en esa fase. Muy difícil decir que ya se produjo todo el ajuste.