La propuesta nueva de Costa Rica, que incluye el control GPS, fue aceptada por el gobierno panameño en un acuerdo binacional, pero el resto de centroamericanos no la ha aprobado hasta este jueves 21 de mayo. En el caso de Panamá, el planteamiento se aplicó esta tarde, en el puesto de Sixaola, pero en Paso Canoas unos 100 transportistas no se mueven porque no la reconocen.