Plazas del INEC ofrecen salario de ¢1,6 millones: estos son los requisitos

Profesionales en agronomía, economía, planificación y administración pública pueden optar por dos concursos del INEC en Cenagro, con opción de trabajo híbrido.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) abrió dos concursos mixtos para profesionales licenciados, con salarios globales de ¢1.598.450 y contratación por tiempo determinado en el Censo Nacional Agropecuario (Cenagro).

Las plazas corresponden a los concursos mixtos N.° 178-2025 y 179-2025, dirigidos a personas con formación universitaria en agronomía, economía agrícola, administración, economía, planificación o administración pública, incorporadas al colegio profesional respectivo y con al menos 18 meses de experiencia en labores profesionales afines.

Plaza en agronomía, economía agrícola, administración o economía

El concurso mixto N.° 178-2025 ofrece una plaza para profesional licenciado en agronomía, economía agrícola, administración o economía y sus atinencias, con experiencia mínima de año y medio, de la cual 12 meses deben ser en supervisión y manejo de personal.

Esta persona trabajará en la Unidad de Recolección de Información de Cenagro, con funciones centradas en la supervisión, monitoreo y control del avance operativo de las agencias censales, así como en la gestión de recursos humanos, tecnológicos, financieros y materiales durante la recolección de datos.

Entre los requisitos figuran conocimientos en paquetes de cómputo como Windows, Word, Excel, PowerPoint, Project Management, Power BI y otros, así como cursos de actualización técnica relacionada con el área de trabajo, además de incorporación al colegio profesional correspondiente.

El puesto se ofrece en modalidad presencial, con posibilidad de esquema híbrido de teletrabajo parcial, según las características del puesto y el modelo institucional, e incluye disponibilidad para realizar giras de trabajo en campo.

Plaza para planificador o administrador público

El concurso mixto N.° 179-2025 corresponde a una plaza de planificador o administrador público en la clase de profesional licenciado, con licenciatura en planificación, administración pública o carreras afines.

Se exige una experiencia mínima de 18 meses en labores profesionales atinentes, de los cuales 12 meses deben ser en gestión, monitoreo y seguimiento de proyectos, además de manejo de paquetes de cómputo como Windows, Word, Excel y PowerPoint, cursos de actualización y colegiatura al día.

Esta plaza se ubica físicamente en el Censo Nacional Agropecuario (Cenagro), bajo modalidad de contratación por tiempo determinado en servicios especiales, e identifica la plaza 2-4996 como código interno del puesto.

Para este cargo, el INEC considera deseable que la persona tenga experiencia en trabajo en equipo, supervisión de personal y elaboración de informes, así como conocimientos en control interno y gestión de riesgos, elementos clave para la administración de proyectos públicos.

Condiciones salariales y forma de postular

En ambos concursos, el salario global ofertado es de ¢1.598.450 mensuales.

Las personas interesadas deben completar el formulario en línea disponible en la sección de oferta de servicios y concursos mixtos del sitio web del INEC, donde se detallan los pasos de postulación y el proceso de selección para conformar un registro de elegibles para contratación por tiempo determinado.

En el caso del concurso N.° 178-2025, el periodo de inscripción va del 21 al 30 de noviembre del 2025, mientras que para el concurso N.° 179-2025 el registro permanecerá abierto del 21 de noviembre al 5 de diciembre del 2025.