Economía

PlayStation 5 subirá de precio en Estados Unidos

En mayo, Sony advirtió que estaba considerando ajustes de precios en Estados Unidos al estimar que los aranceles podrían costar a la compañía unos $680 millones en el año fiscal.

Por AFP

Sony anunció este miércoles 20 de agosto que el precio de su consola de videojuegos PlayStation 5 subirá en $50 en Estados Unidos, debido a un “entorno económico complejo”.








