Pilgrim’s anuncia millonaria inversión para ampliar su mercado en México

Marcelo Ebrard, secretario mexicano de Economía, resaltó que con esta inyección de capitales se reactivará la producción de pollo hasta reducir 35% las importaciones de ese alimento

Por AFP
