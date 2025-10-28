Economía

Pfizer traslada a Colombia parte de la operación de Costa Rica

Pfizer reubicará un segmento de su operación regional fuera de Costa Rica a partir del 1. ° de diciembre.

Por Gustavo Ortega Campos
A partir del 1.º de diciembre, Pfizer pondrá en marcha una reestructuración regional que incluye el traslado de parte de su Centro Corporativo desde Costa Rica, como parte de una transformación estratégica en América Latina. (DON EMMERT/AFP)







PfizerPfizer en Costa Rica
Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

