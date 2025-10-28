Pfizer traslada a Colombia parte de la operación de Costa Rica

A partir del 1.º de diciembre, Pfizer pondrá en marcha una reestructuración regional que incluye el traslado de parte de su Centro Corporativo desde Costa Rica, como parte de una transformación estratégica en América Latina.

Pfizer confirmó que trasladará hacia Colombia una parte de la operación que desarrolla en Costa Rica.

De acuerdo a la publicación de El Financiero, el movimiento será de un segmento de actividades del Centro Corporativo para Centroamérica y Caribe.

En julio pasado, Pfizer confirmó a La Nación que mantiene un programa de reducción de costos y que la reducción de personal era el “último recurso”.

El traslado, una parte de las operaciones obedece a una “transformación estratégica en sus operaciones en América Latina”, indicó la farmacéutica. El movimiento se realizará a partir del 1.° de diciembre.

Con base en la reestructuración, la multinacional desarrollará dos nuevas divisiones de clúster, una para el norte de América Latina con sede en Colombia, para atender a Centroamérica y el Caribe, Colombia, Venezuela y Ecuador. La otra, para el sur de Latinoamérica, con base en Argentina (Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Perú y Bolivia)

“Si bien este cambio es una respuesta proactiva a un entorno empresarial en evolución, nuestro compromiso tanto con Centroamérica y el Caribe como con Costa Rica se mantiene. El país continuará albergando equipos que brindan soporte regional y global a la operación, como el Centro de Servicios Empresariales Globales”, señaló Pfizer.

Pfizer inició operaciones en Costa Rica en 1950. En 2008, la sede se convirtió en el Centro Corporativo para la región, desde donde atiende actualmente a 33 territorios.

En 2013, la empresa instauró en Costa Rica el área de Servicios Empresariales Globales (GBS, por sus siglas en inglés). A noviembre de 2021 contaba con 800 colaboradores.

LEA MÁS: Trump y Pfizer anuncian un acuerdo para bajar los precios de medicamentos en Estados Unidos

En 2016 inauguró su centro global de servicios financieros compartidos, en Avenida Escazú. En ese momento contaba con 194 colaboradores para atender mercados de América Latina, Estados Unidos, Canadá y Europa.

En agosto de 2022, la multinacional abrió las puertas del centro de operaciones para soporte global en la Torre 2 de Escazú Village, en un área de 8.500 m² distribuidos en cuatro pisos, con una capacidad para 700 colaboradores, según informó en ese momento el Ministerio de Comercio Exterior (Comex).