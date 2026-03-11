Petróleo sigue en alza pese a la liberación de reservas estratégicas

Los mercados siguen en vilo pese a una medida histórica para contener el impacto del conflicto en el suministro global de petróleo.

Nueva York. Los precios del petróleo continuaron al alza y las bolsas a la baja este miércoles a pesar de que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) anunció un desbloqueo récord de reservas estratégicas de crudo para compensar los problemas de suministro desde Oriente Medio.

En represalia por el ataque de Estados Unidos e Israel, Irán bloqueó el estrecho de Ormuz, por donde transita una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos, y atacó instalaciones energéticas en varios países del Golfo.

“Para compensar la pérdida de suministro por el cierre efectivo del estrecho de Ormuz”, los 32 países de la AIE decidieron desbloquear 400 millones de barriles de crudo de sus reservas estratégicas.

Sin embargo, los precios del petróleo siguieron aumentando, aunque sin alcanzar los aproximadamente $120 por barril de principios de semana, lo que supuso un máximo desde 2022.

El barril de Brent del mar del Norte, referencia internacional para el petróleo, subió un 4,76%, hasta $91,98 en la jornada. Su equivalente estadounidense, el barril de WTI, ganó un 4,55%, hasta $87,25.

El barril de petróleo es ahora $20 más costoso que antes del conflicto en Oriente Medio.

El analista Helge Andre Martinsen, de la firma DNB Carnegie, señaló que las reservas liberadas por los países de la AIE, aunque sean un récord, representan solo una parte del suministro perdido.

Según sus estimaciones, las reservas liberadas pueden sumar unos 1,75 millones de barriles diarios, pero la pérdida de suministro sería de unos 11 millones de barriles.

“Ayudará, pero no representará una gran diferencia para el equilibrio mundial del petróleo a muy corto plazo”, afirmó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que su país utilizará “un poco” de sus reservas estratégicas de crudo cuando le preguntaron por el repunte de los precios.

“Ahora mismo la reduciremos un poco, eso hará bajar los precios”, dijo Trump en una entrevista con la cadena Local 12 de Cincinnati, Ohio, cuando le preguntaron si recurriría a esta reserva estratégica del país.

Poco entusiasmo bursátil

En los mercados bursátiles, el anuncio tampoco surtió un gran efecto.

En la bolsa de Nueva York, el Dow Jones perdió un 0,61% y el S&P 500 cedió un 0,08%. Solo el tecnológico Nasdaq resistió la tendencia bajista, con una ínfima suba de 0,08%.

Los principales índices europeos cerraron en tanto con pérdidas moderadas: Fráncfort retrocedió un 1,37%, Londres un 0,90% y París un 0,19%.

Los mercados se mueven al compás de la guerra en Oriente Medio, desencadenada el 28 de febrero tras los bombardeos israeloestadounidenses contra Irán y las posteriores represalias de Teherán contra varios países de la región.

El martes, los índices bursátiles repuntaron con fuerza y los precios del petróleo cayeron después de que el presidente estadounidense asegurara que el conflicto terminaría “pronto”.

“El presidente Trump intentó tranquilizar a los mercados, pero los inversores esperan ahora pruebas concretas y un retorno a la calma en el estrecho de Ormuz”, indicó John Plassard, responsable de estrategia de inversión en Cité Gestion Private Bank.

Ese escenario, sin embargo, sigue sin materializarse.

Durante la jornada, varios buques fueron atacados en el paso marítimo e Irán advirtió a Israel y Estados Unidos del peligro de una “guerra de desgaste a largo plazo que destruirá toda la economía estadounidense y la economía mundial”.

“Es probable que los mercados se vuelvan cada vez más temerosos por las implicaciones a largo plazo con cada día que pasa”, afirmó Joshua Mahony, analista jefe de mercados de Scope Markets.

Para Fawad Razaqzada, analista de Forex.com, la estrategia de Irán “sugiere que el conflicto podría intensificarse en lugar de enfriarse”.