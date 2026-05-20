Economía

Pequeños ganaderos ya no pagarán el areteo obligatorio, anuncia el MAG

El ministro de Agricultura, Juan Gabriel Ramírez, reconoció que el sistema de trazabilidad bovina representa un reto para los productores

EscucharEscuchar
Por Gustavo Ortega Campos
Sabaneros: jóvenes jinetes que se ganan la vida cuidando vacas en extensas llanuras pastoosas.
El Gobierno permitirá durante seis meses más la movilización de ganado sin arete, siempre que los animales cuenten con las guías emitidas por el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa). (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AreteoTrazabilidad bovinaMAGGanado bovino
Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.