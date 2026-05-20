Pequeños ganaderos ya no pagarán el areteo obligatorio, anuncia el MAG

El Gobierno permitirá durante seis meses más la movilización de ganado sin arete, siempre que los animales cuenten con las guías emitidas por el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa).

El jerarca del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Juan Gabriel Ramírez, anunció la gratuidad del proceso de areteo para un segmento de los ganaderos de Costa Rica, una vez que se desarrolla la prórroga de la obligatoriedad, que vence el 26 de octubre.

Ramírez indicó este miércoles por medio de un video, que los ganaderos con 150 cabezas o menos, no pagarán por el proceso.

“Cuentan con el servicio completo de identificación y registro totalmente gratuito”, aseguró Ramírez por medio de un video.

Además, reconoció que el sistema de implementación individual de la trazabilidad del ganado bovino, conocido como el areteo, representa un reto para los ganaderos del país.

El MAG informó a La Nación que los productores con hasta 150 animales, tienen acceso gratuito a la colocación del arete, el spray larvicida y la carga de información al sistema. En tanto, el resto de ganaderos deben pagar por el costo de todos los servicios.

El precio del arete, que se coloca en una de las orejas del ganado cuesta ¢890, informó la entidad.

El plazo del proceso venció el 26 de abril, eso significó la prohibición de la movilización del ganado no areteado fuera de sus fincas, de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente. El pasado 6 de mayo gobierno anunció la prórroga de seis meses.

El jerarca indicó que durante el período de la prórroga se permitirá la movilización de los animales que todavía no portan el arete obligatorio, pero si deberán contar con las guías otorgadas por el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa).

Jerarca del MAG se refiere al areteo del ganado

Para dinamizar este proceso, el MAG fortaleció el Centro de Asistencia al Usuario para Trazabilidad Bovina, donde los productores pueden recibir orientación a través de los números WhatsApp 7071-5688 y 7071-5689.

Los ganaderos también tienen disponible la asesoría en las oficinas regionales del MAG y de Senasa.

El Decreto Ejecutivo 44336-MAG-S-SP-MOPT, emitido en enero de 2024 y vigente desde julio de ese año, prohíbe, para todo animal no identificado oficialmente:

La movilización y transporte por vías públicas.

La comercialización, exhibición o exposición.

El sacrificio de ganado (exceptuando terneros de descarte con destino directo a matadero).

A inicios de mayo, el gobierno dijo que ya se ha realizado el areteo a un millón de cabezas de ganado de un total nacional estimado en 1,5 millones.