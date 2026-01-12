Economía

Pensiones voluntarias en colones: estas operadoras cerraron 2025 con las mayores ganancias

Vea cuáles operadoras reportaron las rentabilidades anuales más altas del mercado en diciembre del 2025

EscucharEscuchar
Por Mónica Cerdas Gómez
Se prevé que la jubilación básica se irá haciendo más pequeña con los años, debido a la presión de factores como el envejecimiento de la población y una mayor esperanza de vida. Por eso es importante fomentar los planes voluntarios de pensiones. Fotos: Shutterstock.
Según la Supén, cualquier persona mayor de 15 años puede abrir un plan de pensión voluntaria. (Shutterstock)







PensionesPensiones voluntariasRendimientosRentabilidadSupén
Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

