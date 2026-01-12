Pensiones voluntarias en colones: estas operadoras cerraron 2025 con las mayores ganancias

El 87% de los 213.283 afiliados a planes voluntarios de pensiones en Costa Rica está inscrito en un fondo individual denominado en colones, según datos de la Superintendencia de Pensiones (Supén) con corte a noviembre del 2025.

En el mercado nacional operan dos tipos de fondos individuales en colones: el A y el B. Ambos son ofrecidos por cinco operadoras de pensiones complementarias (OPC): Popular Pensiones, BN Vital, BAC Pensiones, BCR Pensiones y Vida Plena.

Con el fin de identificar cuál entidad obtuvo los mejores resultados en el 2025, La Nación revisó exclusivamente la rentabilidad anual nominal —es decir, aquella que no incorpora el efecto de la inflación— registrada por cada operadora en ambos fondos en colones.

El ejercicio mostró que, en el fondo voluntario A en moneda nacional, Popular Pensiones fue la operadora con la rentabilidad más alta en diciembre del 2025, seguida por BN Vital. De acuerdo con la información de la Supén, estas entidades reportaron rendimientos anuales de 10,46% y 9,7%, respectivamente.

En el fondo voluntario B en colones, las mismas operadoras encabezaron el ranking, aunque con un cambio en el orden. En este caso, BN Vital lideró con una rentabilidad anual nominal de 10,76%, mientras que Popular Pensiones obtuvo un rendimiento de 10,11%.

Al cierre del 2025, las demás OPC también registraron rentabilidades nominales positivas en ambos fondos voluntarios en moneda nacional.

A continuación, se presenta el detalle del rendimiento anual de las cinco operadoras que ofrecen planes voluntarios de pensiones en colones, según el tipo de fondo.

La diferencia entre el fondo A y el B

En Costa Rica existen dos tipos de fondos individuales en colones: el fondo A, que cuenta con 81.944 afiliados, y el fondo B, con 103.288. En este último se concentran todos los contratos suscritos tras la entrada en vigencia de la Ley de Protección al Trabajador (Ley N.° 7.983).

Los contratos tipo B no permiten retiros, ya que los recursos deben permanecer en un periodo de “maduración” de 66 meses; una vez cumplido ese plazo, los fondos se trasladan al tipo A.

Por su parte, los nuevos contratos A autorizan retiros totales o parciales, con un límite máximo del 30% cada 12 meses. No obstante, algunos contratos antiguos de este tipo permiten retiros parciales de hasta un 50%.

Según la Supén, cualquier persona mayor de 15 años, independientemente de si es asalariada o no, puede abrir un plan de pensión voluntaria. El monto de los aportes depende de la capacidad de ahorro de cada afiliado.

El objetivo de estos planes es complementar la pensión básica y la obligatoria, con el fin de evitar un deterioro en la calidad de vida al momento de la jubilación.

A diciembre del 2025, las cinco operadoras administraban, en conjunto, activos por ¢557.701 millones correspondientes a los fondos voluntarios individuales en colones.