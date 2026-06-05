Economía

Pensiones voluntarias en colones: conozca la rentabilidad de estos planes al cierre del primer cuatrimestre de 2026

El objetivo de estos planes es complementar la pensión básica y la obligatoria

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Por Mónica Cerdas Gómez
Billetes de diferentes denominaciones del colón costarricense ordenados en fila, utilizados para representar la distribución del ingreso por quintiles según la Enigh 2024 y el peso de los hogares de clase media en Costa Rica.
Cualquier persona mayor de 15 años puede abrir un plan de pensión voluntaria en colones o dólares. (Shutterstock /Shutterstock)







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Pensión voluntariaRendimientosOPCOperadoras de pensiones complementarias
Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

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