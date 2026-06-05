Pensiones voluntarias en colones: conozca la rentabilidad de estos planes al cierre del primer cuatrimestre de 2026

Cualquier persona mayor de 15 años puede abrir un plan de pensión voluntaria en colones o dólares.

El 86% de los 222.324 afiliados a planes voluntarios de pensiones en Costa Rica está inscrito en un fondo individual denominado en colones, según datos de la Superintendencia de Pensiones (Supén) con corte a abril de 2026.

Con el fin de identificar cuál entidad obtuvo los mejores resultados al cierre del primer cuatrimestre de 2026, La Nación revisó exclusivamente la rentabilidad anual nominal —es decir, aquella que no incorpora el efecto de la inflación— registrada por cada operadora en ambos fondos en colones.

El ejercicio mostró que, en el fondo voluntario A en moneda nacional, BN Vital fue la operadora con la rentabilidad más alta en abril, seguida por Popular Pensiones. De acuerdo con la información de la Supén, estas entidades reportaron rendimientos anuales de 10,81% y 9,9%, respectivamente.

En el fondo voluntario B en colones, las mismas operadoras encabezaron el ranking. En este caso, BN Vital registró una rentabilidad anual nominal de 11,69%, mientras que Popular Pensiones reportó un rendimiento de 10,01%.

Al cierre del primer cuatrimestre de 2026, las demás OPC también registraron rentabilidades nominales positivas en ambos fondos voluntarios en moneda nacional.

A continuación, se presenta el detalle del rendimiento anual de las cinco operadoras que ofrecen planes voluntarios de pensiones en colones, según el tipo de fondo.

En el mercado costarricense operan dos tipos de fondos individuales en colones: el A y el B. En este último se concentran todos los contratos suscritos tras la entrada en vigencia de la Ley de Protección al Trabajador (Ley 7.983).

Los contratos tipo B no permiten retiros, ya que los recursos deben permanecer en un periodo de “maduración” de 66 meses; una vez cumplido ese plazo, los fondos se trasladan al tipo A.

Los nuevos contratos A permiten retiros totales o parciales, con un límite máximo del 30% cada 12 meses. No obstante, algunos contratos antiguos de este tipo autorizan retiros parciales de hasta un 50%.

Ambos fondos individuales en colones son ofrecidos por cinco operadoras de pensiones complementarias (OPC): Popular Pensiones, BN Vital, BAC Pensiones, BCR Pensiones y Vida Plena.

Según la Supén, cualquier persona mayor de 15 años puede abrir un plan de pensión voluntaria. Los montos mínimos para la apertura varían según OPC, pero suelen arrancar desde ¢5.000 mensuales.

El objetivo de estos planes es complementar la pensión básica y la obligatoria, con el fin de evitar un deterioro en la calidad de vida al momento de la jubilación.