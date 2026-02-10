Economía

Parlamento Europeo da un primer paso hacia el euro digital al respaldar el modelo del BCE

El Parlamento Europeo dio su primer respaldo político al euro digital al apoyar un modelo que funcione tanto con conexión a Internet como sin ella, en línea con la propuesta del Banco Central Europeo (BCE).

Por Europa Press
Diferentes organizaciones como la Cruz Roja y Amnistía Internacional cuestionaron la reforma
El Parlamento Europeo apoyó que el futuro euro digital pueda usarse con y sin Internet, en un paso político que refuerza la hoja de ruta del BCE.







