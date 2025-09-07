Hoy inicio mis aportes en esta columna, esperando generar un espacio de discusión y análisis que sea de utilidad para los lectores sobre aquellos temas fiscales de gran relevancia y actualidad, temas que muchas veces tienden a ser controversiales.

El título de este artículo no se encuentra entrecomillado por casualidad. Como un consumidor más de las redes sociales, ha sido inevitable encontrarme en diferentes plataformas con muchas ofertas dirigidas a los contribuyentes con la frase que utilizo como título en esta nota: “Pague menos impuestos de manera legal”.

Y cuando como consumidor de contenido analizo las diferentes ofertas, todas o la gran mayoría de ellas lo que ofrecen son “estrategias” para pagar menos impuestos de forma legal.

La pregunta que me hago es: ¿existe una fórmula mágica/secreta para pagar menos impuestos de manera legal?

Después de pensar cómo podría responder a esta pregunta, la cual indudablemente podría considerarse como una pregunta capciosa, mi respuesta inicial es que, depende.

Depende de lo que estas ofertas consideren que es pagar menos impuestos de manera legal, y sobre todo de que estas estrategias mágicas o secretas no vayan a generar consecuencias legales para las empresas, representantes legales o personas físicas que adopten e implementen esas sugerencias.

La única forma en Costa Rica – y en cualquier parte del mundo – de pagar impuestos, es de forma legal. Si un contribuyente se separa de lo que establecen las leyes, ese pago de impuestos ya debería ser considerado ilegal.

De esta forma, cuando un contribuyente analice las múltiples ofertas a las que tiene acceso hoy en día, ofertas que pueden ser en apariencia muy seductoras, debe tomarse en consideración que las leyes costarricenses así como los tratados internacionales en materia fiscal, ponen a disposición de la Administración Tributaria múltiples herramientas de fiscalización,

Estas herramientas, ante un pago indebido de impuestos, pueden generar además del cobro de los impuestos no pagados, intereses, sanciones, e incluso, dependiendo de la gravedad de la falta, la posibilidad de ir a la cárcel, esto sin contar el riesgo reputacional a nivel individual o empresarial.

En conclusión, como todo lo que vemos en redes sociales, seamos cuidadosos a la hora de implementar esas “fórmulas mágicas” que le permitan pagar menos impuestos de manera legal.

El autor es Socio Director Impuestos, PwC Costa Rica.