Economía

¿Paga gasolina y alimentación a sus trabajadores? Así podría deducir estos gastos de la declaración de renta

Un fallo del Tribunal Fiscal define cuándo y cómo los patronos pueden deducir del impuesto de renta gastos como kilometraje y alimentación de sus empleados.

EscucharEscuchar
Por Arianna Villalobos Solís
Un fallo del Tribunal Fiscal define cuándo y cómo los patronos pueden deducir en el Impuesto sobre las Utilidades gastos como kilometraje y alimentación de sus colaboradores. (Alonso Tenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Impuesto sobre la RentaDeduccionesGasolinaribunal Fiscal AdministrativoMinisterio de Hacienda
Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.