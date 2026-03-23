Economía

Oro se desploma en medio de la crisis de Oriente Próximo y ve peligrar los $4.000

Precio de onza de oro en lo va de 2026 acumula una bajada del 0,6%, mientras que pierde más de 23% desde el valor récord de $5.595

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Por Europa Press
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El metal precioso perdió la semana pasada la barrera de los $5.000 (Shutterstock/Shutterstock)







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Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

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