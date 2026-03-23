Oro se desploma en medio de la crisis de Oriente Próximo y ve peligrar los $4.000

El precio de la onza de oro al contado llegaba a bajar este lunes casi un 9% y llegaba a poner en peligro incluso la cota de los $4.000, que superó por primera vez en noviembre de 2025, tras perder la semana pasada los $5.000, ante la creciente incertidumbre sobre la evolución del conflicto en Oriente Próximo.

En concreto, durante las primeras horas de la sesión del lunes el precio del oro llegaba a bajar un 8,7%, hasta un mínimo intradía de $4.099, el más bajo desde la última semana de noviembre de 2024, aunque posteriormente recuperaba algo de terreno y limitaba la caída al 4,5%, alrededor de los $4.280.

De tal modo, el precio de la onza de oro en lo va de 2026 acumula una bajada del 0,6%, mientras que pierde más de un 23% desde el precio récord de $5.595 que llegó a alcanzar el pasado 29 de enero.

“El precio del oro se desploma”, resumió Kathleen Brooks, analista de XtB, para quien , después de que el metal precioso perdiera la semana pasada la barrera de los $5.000, “esta semana parece que la barrera de los $4.000 está en peligro”.