Economía

OpenAI presenta proyecto confidencial de salida a bolsa, después de Anthropic

“Una salida a bolsa es un hito (...) no es un destino; es simplemente otro medio de captar fondos”, declaró recientemente Sarah Friar, directora financiera de OpenAI

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Por AFP
The OpenAI logo is displayed on a smartphone screen with the company icon in the background, in Creteil, France, on May 12, 2026. Daybreak is an AI-powered cybersecurity service designed to detect, analyze, and remediate software vulnerabilities more quickly. (Photo by Samuel Boivin/NurPhoto) (Photo by Samuel Boivin / NurPhoto via AFP)
OpenAI, pese a unos ingresos en crecimiento exponencial y la adopción masiva de ChatGPT (cerca de 1.000 millones de usuarios semanales), vio cómo su valoración de más de 850.000 millones era superada el mes pasado por Anthropic. (SAMUEL BOIVIN/NurPhoto via AFP)







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