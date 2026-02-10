Economía

OpenAI comenzó a probar la publicidad en ChatGPT en Estados Unidos

ChatGPT empezó a mostrar anuncios en fase de prueba en Estados Unidos, una decisión que busca aliviar la presión financiera de OpenAI pese a su valoración multimillonaria.

Por AFP
ChatGPT, IA, inteligencia artificial generativa
ChatGPT incorporará anuncios en una prueba limitada en Estados Unidos, aunque OpenAI asegura que la publicidad no influirá en las respuestas del modelo. (Shutterstock/Shutterstock)







