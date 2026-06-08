OCF lanza herramienta gratuita para evaluar conocimiento de usuarios sobre tarjetas de crédito y endeudamiento

La OCF relanza 'Reto a tu bolsillo', un 'test' interactivo para evaluar el conocimiento de los usuarios en materia de tarjetas de crédito y endeudamiento en Costa Rica.

El pago mínimo, la fecha de corte, los intereses, las comisiones y la tasa cero son algunos de los conceptos que evalúa la nueva versión de Reto a tu bolsillo, una herramienta gratuita de la Oficina del Consumidor Financiero (OCF) orientada a medir el conocimiento de los usuarios sobre tarjetas de crédito y endeudamiento en Costa Rica.

Según la entidad, esta segunda edición consiste en un test virtual que evalúa conocimientos sobre el uso del crédito y distintos productos de financiamiento mediante preguntas basadas en situaciones cotidianas.

Entre los contenidos que aborda la plataforma figuran el pago mínimo de las tarjetas de crédito, las fechas de corte, el pago de contado, la tasa de interés corriente, los intereses moratorios, la modalidad de tasa cero, los intrafinanciamientos y extrafinanciamientos, los límites de crédito, las comisiones, los seguros asociados al financiamiento y la interpretación de los estados de cuenta.

Tras responder cada consulta, la herramienta ofrece una explicación que permite comprender mejor el concepto evaluado y sus posibles implicaciones financieras, con el propósito de fortalecer la educación financiera de los usuarios.

La plataforma es gratuita, interactiva y está disponible para toda la población a través del sitio web de la OCF.

“La tarjeta de crédito es uno de los productos financieros más utilizados por los consumidores, pero también uno de los que puede arrastrar más malas prácticas”, destacó Danilo Montero, director general de la OCF.

“Con frecuencia las personas utilizan estos productos sin comprender completamente cómo funcionan aspectos clave como los intereses, los pagos mínimos o las fechas de corte, lo que impacta directo en sus finanzas personales”, agregó.

Según la OFC, el lanzamiento de la nueva versión de la herramienta se produce en un contexto en el que el endeudamiento continúa siendo uno de los principales desafíos para los hogares costarricenses.

De acuerdo con la III Encuesta Nacional de Endeudamiento de la OCF, realizada en el 2025, un 38% de los consultados reportó tener créditos personales o de consumo, mientras que un 18% mantiene saldos pendientes en tarjetas de crédito, tanto en colones como en dólares.

La investigación también determinó que los mayores niveles de compromiso de ingresos para atender obligaciones financieras se concentran en productos como las tarjetas de crédito y los préstamos para vehículos, lo que representa una presión económica constante para numerosas familias.