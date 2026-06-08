Economía

OCF lanza herramienta gratuita para evaluar conocimiento de usuarios sobre tarjetas de crédito y endeudamiento

¿Sabe usar la tasa cero o el pago mínimo? La Oficina del Consumidor Financiero relanza ‘Reto a tu bolsillo’ para evaluar el conocimiento de usuarios de tarjetas de créditos o con deudas en Costa Rica

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Por Arianna Villalobos Solís
La banca tiene una oferta amplia de tarjetas de crédito para las personas con ingresos entre ¢500.000 y ¢1,5 millones
La OCF relanza 'Reto a tu bolsillo', un 'test' interactivo para evaluar el conocimiento de los usuarios en materia de tarjetas de crédito y endeudamiento en Costa Rica. (Shutterstock/Shutterstock)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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