Economía

Nvidia se asocia con los colosos de Wall Street para movilizar $500.000 millones para la IA

El fabricante de microprocesadores avanzados colaborará con Apollo, BlackRock, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs y KKR

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Por Europa Press
Los memorandos de entendimiento firmados por las seis entidades financieras para la creación de estas alianzas buscan establecer las primeras plataformas de financiación de cómputo a escala global. (JUSTIN SULLIVAN/Getty Images via AFP)







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Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

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