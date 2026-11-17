Nueva York, Estados Unidos. El gigante estadounidense de los semiconductores Nvidia facturó más que el doble en el tercer trimestre con relación a igual período de 2025, y superó las expectativas del mercado, un rayo de sol para un grupo cubierto por un escándalo que derribó a su CEO Jensen Huang.

Los ingresos alcanzaron los $115.800 millones (+103% interanual) , según un comunicado publicado el martes.

El dato está por encima de los $109.000 millones proyectados por los analistas según un consenso establecido por FactSet.

Por primera vez en casi 28 años, desde la salida a bolsa de la empresa con sede en Santa Clara (California), Huang no está para presentar las cuentas trimestrales.

En lugar de sus declaraciones entusiastas, que solían acompañar las cifras estratosféricas de Nvidia en los últimos años, los inversores han tenido que conformarse con los sobrios comentarios de la directora financiera, Colette Kress, nombrada presidenta interina tras la dimisión de Huang el jueves.

Con todo, el gigante de los semiconductores destinados a la inteligencia artificial (IA) ha vuelto a superar las previsiones, tanto en facturación como en beneficio neto, que asciende a $65.300 millones (+105%).

La directora financiera, Colette Kress, presentó los resultados en lugar de Huang, quien manifestó estar dispuesto a regresar al cargo si la junta directiva se lo propone. (PATRICK T. FALLON/AFP)

Comportamiento en el mercado

En términos de beneficio por acción, dato de referencia en Wall Street, se sitúa en $2,77 frente a los $2,48 anticipados por los analistas.

El mercado ha reaccionado bien a esta publicación y en las operaciones electrónicas posteriores al cierre de la bolsa la acción ganaba algo más de 2%.

Sin embargo, es un incremento relativo, ya que el grupo ha perdido más de una cuarta parte de su capitalización bursátil desde las primeras revelaciones sobre Huang, a finales de octubre.

El sexagenario CEO se ha visto salpicado por tres casos de adulterio, dos de ellos con subordinadas.

El primero implicaba a una empresaria china acusada de haber hecho llegar chips de Nvidia a China a pesar de un embargo estadounidense.

Los servicios de inteligencia estadounidenses también sospechan que Alice Huang -sin parentesco con el CEO- se dedicaba al espionaje para China.

El martes, unas horas antes de la publicación de los resultados, Jensen Huang manifestó estar dispuesto a regresar a la cabeza del grupo que cofundó si el directorio se lo propusiera.