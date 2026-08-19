Nuevos códigos de Hacienda permitirán rastrear cambios en facturas electrónicas

El Ministerio de Hacienda introducirá nuevos códigos en la facturación electrónica para fortalecer el control sobre las modificaciones que realicen los contribuyentes en sus declaraciones tributarias.

El cambio forma parte de una estrategia de mayor fiscalización automatizada y de preparación para eventuales borradores de sus documentos autoliquidativos.

Actualmente, cuando un contribuyente detecta un error en una factura emitida en un periodo anterior, debe emitir una nota de crédito para indicar el motivo de la corrección y señalar, en un apartado manual, el periodo y el documento de referencia que se modifica.

Para ello, dispone de las opciones “Anular documento de referencia”, con el código 1; “Corrige monto”, con el 2; y “Sustituye comprobante electrónico”, con el 7.

Sin embargo, desde abril el fisco habilitó tres códigos adicionales para esas mismas acciones, pero destinados exclusivamente a documentos de periodos anteriores. Estos ya pueden ser implementados por los contribuyentes, pero su uso obligatorio será a partir del 1.º de noviembre .

La medida busca fortalecer el control automatizado de las notas de crédito utilizadas para corregir facturas por errores materiales. Los nuevos códigos deberán emplearse cuando la modificación corresponda a un periodo anterior , mientras que para el periodo en curso se mantendrán los tres códigos originales.

La corresponde a “Anula documento de referencia por error material” (13); “Corrige monto por error material” (14); y “Sustituye comprobante electrónico por error material” (15).

“En el marco de los esfuerzos por mejorar la calidad de la información que se recibe a través de los comprobantes electrónicos, la Dirección General de Tributación ha procedido con la incorporación de estos nuevos códigos en los comprobantes electrónicos”, afirmó Miguel Ángel Solís Sánchez, director general de Tributación.

“El propósito de esta actualización es fortalecer los procesos de control y cumplimiento tributario, asegurando que los comprobantes electrónicos reflejen con mayor precisión y transparencia las operaciones económicas”, agregó.

¿Cómo se corregían las facturas antes y qué cambia ahora?

Antes de la introducción de estos tres códigos adicionales, si una persona necesitaba corregir el monto de una factura, solo tenía disponible el código 2, denominado “Corregir monto”. Así, emitía una nota de crédito para indicar que modificaría el importe.

Sin embargo, Hacienda no podía determinar con precisión en qué momento ni dónde tendría efecto contable esa corrección, pues debía verificar la información de forma manual al analizar el detalle completo de la nota de crédito. Ahora, con los nuevos códigos, este proceso se realizará de manera automatizada, para segmentar mejor las correcciones que se realicen.

Por ejemplo, una persona emitió en junio una factura por ¢1 millón, cuando el monto correcto era ¢100.000, y detectó el error en julio. Para efectos del Impuesto al Valor Agregado (IVA), existen dos escenarios: que lo advierta al preparar la declaración de junio o después de haberla presentado.

En el primer caso, corresponde utilizar el código 2, pues la corrección se realiza dentro del mismo periodo en que se emitió la factura. Si el error se detecta después de presentar la declaración o meses más tarde, deberá utilizarse el código 14, “Corregir factura por error material”. Esta opción permite a la Administración Tributaria identificar que el ajuste corresponde a un comprobante de un periodo anterior.

Otro caso ocurre cuando se detecta que una factura fue emitida meses atrás a nombre de una persona incorrecta. En ese escenario, puede utilizarse la opción “Sustituye comprobante electrónico por error material” para indicar el nombre correcto.

Efecto en declaraciones presentadas

Silvia Castro, socia de Impuestos de Despacho Carvajal, advierte que el uso de los nuevos códigos para corregir errores materiales puede obligar a revisar declaraciones de impuestos ya presentadas.

En ese sentido, si el ajuste eleva el impuesto declarado, deberá cancelar la diferencia y, cuando corresponda, los intereses. Si había pagado de más, podría generarse un saldo a favor o un crédito en Tribu-CR.

Por ello, Castro recomienda identificar correctamente el periodo de la factura y el código aplicable, pues una corrección aparentemente sencilla puede modificar una declaración ya presentada.