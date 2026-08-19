Economía

Nuevos códigos de Hacienda permitirán rastrear cambios en facturas electrónicas

Nuevos códigos dispuestos por el Ministerio de Hacienda entrarán en vigencia a partir del 1.° de noviembre

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Por Arianna Villalobos Solís
Hacienda implementará tres nuevos códigos para corregir facturas de periodos anteriores. Conozca cómo funcionan y cuándo serán obligatorios. (Albert Marín)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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