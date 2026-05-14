Economía

Nuevas vacantes en Heredia impulsan contratación para operarios y auxiliares de producción: así puede aplicar

Descubra cuáles perfiles busca Smurfit Westrock en Heredia, los beneficios que ofrece y dónde podrá postularse para optar por una de las nuevas plazas operativas

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Por Silvia Ureña Corrales
Smurfit Westrock abrió plazas operativas en Heredia y ofrece beneficios como transporte nocturno, becas y alimentación subsidiada.
Smurfit Westrock abrió plazas operativas en Heredia y ofrece beneficios como transporte nocturno, becas y alimentación subsidiada. (Smurfit Westrock /Cortesía)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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