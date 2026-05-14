Nuevas vacantes en Heredia impulsan contratación para operarios y auxiliares de producción: así puede aplicar

Smurfit Westrock abrió nuevas oportunidades de empleo en Lagunilla de Heredia debido al crecimiento de sus operaciones en Costa Rica. La empresa busca personal para áreas operativas en sus plantas de corrugados, plegadizos y sacos de papel.

Las vacantes se concentran en puestos de auxiliares de producción, operarios de maquinaria y montacarguistas. La compañía informó que las plazas requieren disponibilidad inmediata y disposición para trabajar en horarios rotativos. En el caso de auxiliares de producción, se solicita primaria completa, aunque tener noveno año aprobado representa una ventaja en el proceso de selección.

La empresa indicó que busca personas con capacidad de adaptación, interés por aprender y habilidades para trabajar en equipo. También señaló que prioriza ambientes laborales enfocados en seguridad, estabilidad y aprendizaje continuo.

La feria de empleo Talent Costa Rica, organizada por Procomer, permitirá a las personas interesadas conocer más detalles sobre las vacantes. La actividad se realizará el 15 de mayo en el Centro de Convenciones de Costa Rica.

Quienes deseen aplicar también podrán enviar su currículum al correo atracciondetalento@smurfitkappa.co.cr, según detalló la compañía.

Entre los beneficios que ofrece la empresa destacan transporte nocturno, alimentación subsidiada, becas de estudio y asesoría psicológica, nutricional, legal y financiera para colaboradores y sus familias.

Smurfit Westrock opera en más de 40 países y mantiene presencia en seis continentes. En Costa Rica fortaleció sus operaciones desde 2015, con enfoque en soluciones de empaque a base de papel para sectores como alimentos, agricultura, industria y dispositivos médicos.