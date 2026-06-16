Economía

Nuevas reglas para criaderos y venta de perros y gatos ya rigen en Costa Rica: estos son los cambios que impactan al sector

La normativa obliga a criaderos a cumplir requisitos veterinarios y elimina la venta de mascotas en tiendas especializadas

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez
Senasa y el sector veterinario aplican nuevas exigencias para criadores y vendedores de perros y gatos en todo el país.
Senasa y el sector veterinario aplican nuevas exigencias para criadores y vendedores de perros y gatos en todo el país. (Canva stock/Evgeniya Shihaleeva de Getty Images/pixelshot)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGcriaderosperrosgatos
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.