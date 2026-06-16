Nuevas reglas para criaderos y venta de perros y gatos ya rigen en Costa Rica: estos son los cambios que impactan al sector

Senasa y el sector veterinario aplican nuevas exigencias para criadores y vendedores de perros y gatos en todo el país.

Las nuevas disposiciones para la crianza y comercialización de perros y gatos ya entraron en vigor en Costa Rica. El cambio incluye mayores controles sanitarios para criaderos, restricciones en los puntos de venta de mascotas y la prohibición de varias cirugías estéticas en animales.

El Colegio de Profesionales en Medicina Veterinaria recordó este 16 de junio que las medidas se aplican mediante el Decreto Ejecutivo N.° 45344-MAG, publicado el 11 de diciembre de 2025 en el diario oficial La Gaceta. La normativa corresponde al Reglamento para regular los establecimientos de crianza y comercialización de perros y gatos.

Según la entidad, el reglamento busca regular el funcionamiento de los establecimientos dedicados a estas actividades. Además, procura fortalecer el bienestar animal, la salud pública y la responsabilidad en los procesos de reproducción y comercialización de animales de compañía.

La normativa también establece un marco de supervisión sanitaria que involucra a criadores, médicos veterinarios, instituciones públicas y ciudadanía. El objetivo es reforzar el cumplimiento de estándares relacionados con la salud y el bienestar de los animales.

Tipos de criaderos reconocidos

El reglamento reconoce cuatro categorías de criaderos. Entre ellas se encuentran los criaderos familiares, donde las familias comercializan crías de sus mascotas sin que esta actividad constituya una fuente fija o constante de ingresos.

Los criaderos familiares y pequeños deberán demostrar que cuentan con un médico veterinario de cabecera. Este profesional será responsable del seguimiento de los animales desde la preñez hasta la aplicación de medicina preventiva para las madres y los cachorros.

Por su parte, los criaderos medianos y grandes deberán contar obligatoriamente con un médico veterinario asesor. Según el reglamento, esta figura permitirá garantizar buenas prácticas reproductivas y de salud animal.

Venta de mascotas tendrá nuevas restricciones

Uno de los cambios más relevantes es que los perros y gatos ya no podrán comercializarse en tiendas de mascotas o petshops.

De acuerdo con la normativa, los únicos establecimientos autorizados para la comercialización serán las clínicas veterinarias facultadas y los criaderos reconocidos por el reglamento. Todos deberán estar inscritos ante el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) y Tributación Directa.

Prohibidas las cirugías estéticas en perros y gatos

El reglamento prohíbe la realización de cirugías con fines estéticos o no terapéuticos.

Entre los procedimientos vetados figuran la caudectomía o corte de cola, la otectomía o corte de orejas, la oniquectomía o extirpación de falanges o garras y la cordectomía, que consiste en la ablación de cuerdas vocales para reducir el ruido producido por el animal.

La prohibición también se extiende a cualquier otro procedimiento quirúrgico mutilatorio que no cuente con una indicación clínica debidamente justificada por un médico veterinario colegiado.

Multas pueden alcanzar hasta 50 salarios base

Las sanciones por incumplir las disposiciones serán las contempladas por Senasa. Según el Colegio de Profesionales en Medicina Veterinaria, las multas pueden oscilar entre 7 y 50 salarios base.

La organización hizo un llamado a la población para colaborar con el cumplimiento de la normativa. La entidad indicó que estas medidas buscan mantener un equilibrio entre la salud pública y el bienestar animal.